Arrangør om Carlsen-rival: Priset seg ut

Det blir ikke noe drømmemøte mellom verdensmester Magnus Carlsen (31) og verdenstoer Alireza Firouzja (18) i den prestisjefylte Wijk aan Zee-turneringen.

WIJK AAN ZEE: Alireza Firouzja og Magnus Carlsen (t.h.) foran det klassiske veggmaleriet i spillesalen i Wijk aan Zee i 2020. Nå blir det ikke noe nytt møte mellom de to.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ifølge arrangørene i Nederland priset fransk-iranske Firouzja seg ut av feltet i den tradisjonsrike turneringen, som bærer navnet Tata Steel Chess, skriver chess24.com.

Nettsiden, som er en del av Play Magnus-konsernet, har ikke lyktes i å få noen kommentar fra Alireza Firouzjas far, Hamidreza, som er en del av teamet rundt sønnen. Det har heller ikke kommet reaksjon fra Team Firouzja på sosiale medier.

Turneringsdirektøren for Wijk aan Zee, Jeroen van den Berg, forteller til chess24.com at han blant annet snakket med Firouzja-gjengen i forbindelse med Norway Chess i Stavanger i september. I begynnelsen av oktober ønsker van den Berg et svar fra Firouzja.

Les også Magnus Carlsen: Trolig mitt siste VM

– Så, etter at jeg hadde kommet med mitt økonomiske tilbud, mottok jeg beskjed om at de ville ha kompensasjon for det som skjedde i 2021, og de ba om mye mer penger enn jeg tilbød. Så det var øyeblikket der jeg begynte å lete etter en annen spiller, sier Jeroen van den Berg til chess24.com.

Med «det som skjedde i 2021» siktes det til at dommerne forstyrret Firouzja da han presset for seier i det siste partiet, mot polakken Radoslaw Wojtaszek. Arrangørene kom siden med en uforbeholden beklagelse til Firouzja, som ble opprørt over det som skjedde.

Les også Russer hjalp Carlsen – nå får han kritikk i Russland: – Ville aldri ha gjort det

Alireza Firouzja har spilt oppsiktsvekkende god sjakk den siste tiden, og har klart milepælen 2800 i rating som den yngste noen gang. Magnus Carlsen uttalte etter VM-triumfen over Jan Nepomnjasjtsjij at Firouzjas spill i FIDE Grand Swiss nylig hadde vært til stor inspirasjon. Nordmannen fastslo også at mulighetene for at han forsvarer VM-tittelen neste gang vil være atskillig større om motstanderen kommer til å hete Alireza Firouzja.

Wijk aan Zee-turneringen betaler delvis ut startpenger til spillerne, delvis premiepenger. Etter det VG forstår utgjør startpengene det aller meste – i hvert fall til de beste spillerne.

Dette er startfeltet i Tata Steel Chess 2022 – som alltid har turneringen 14 spillere:

Magnus Carlsen, Norge.

Fabiano Caruana, USA.

Anish Giri, Nederland.

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan.

Richard Rapport, Ungarn.

Jan-Krzysztof Duda, Polen.

Sergej Karjakin, Russland.

Santosh Gujrathi Vidit, India.

Daniil Dubov, Russland.

Andrej Esipenko, Russland.

Sam Shankland, USA.

Jorden Van Foreest, Nederland.

Nils Grandelius, Sverige.

Rameshbabu Praggnanandhaa, India.