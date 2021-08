Chopra ble folkehelt over natten – fikk 3 mill. følgere på Instagram

Neeraj Chopra (23) sikret Indias første OL-gull på friidrettsbanen noensinne lørdag. Siden har spydkasterens følgerskare vokst med snaut tre millioner.

MOTTATT SOM EN HELT: Neeraj Chopra ankommer New Delhis internasjonale Indira Gandhi-flyplass mandag. Foto: ADNAN ABIDI

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Da den tyske storfavoritten Johannes Vetter skadet seg, grep indiske Chopra muligheten med høyrearmen.

Hans lengste – og andre – kast i OL-konkurransen endte på 87,58 meter. En snau meter skilte ned til sølvvinneren, tsjekkiske Jakub Vadlejch.

Siden han sikret det hisoriske OL-gullet lørdag formiddag har oppmerksomheten rundt gullvinneren skutt i været. På Instagram har følgerskaren vokst fra 182 950 følgere til utrolige 3,1 millioner i løpet av to døgn. Og da han landet på flyplassen i New Delhi mandag, møtte hundrevis av nye fans frem for å ønske ham velkommen hjem.

– Jeg er veldig glad for å få så mye respekt fra folket, sa Chopra, ifølge nyhetsbyrået AP.

Bildet Chopra har delt fra medaljeseremonien har fått 3,1 millioner «likes».

Og i tillegg til en økning i tilhengerskaren, har han fått en rekke andre gaver og bonuser fra annet hold.

Lokale myndigheter i delstaten Haryana har lovet ham rundt syv millioner i bonuskroner, mens myndighetene i delstaten Punjab deler ut nærmere 2,4 millioner kroner.

Til sammen er han lovet minst 13 millioner kroner fra offentlige og private aktører, ifølge India Times.

Andre frynsegoder inkluderer gratis flyreiser med IndiGo det neste året, samt en ny luksusbil.

Norman Pritchard sto bak Indias to eneste medaljer på friidrettsbanen i OL-sammenheng før Chopra stakk av med gullet i Tokyo. Han tok sølv på 200 meter og 200 meter hekk i Paris for 121 år siden.

PS! Den olympiske rekorden i spydkast tilhører Andreas Thorkildsen. Kastet på 90,57 meter sikret ham sitt andre OL-gull i Beijing i 2008. Det første kom i Athen i 2004.