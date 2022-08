Håndballpresidenten fikk advarsel etter Russland-uttalelser

Håndballpresident Kåre Geir Lio har fått advarsel fra det internasjonale håndballforbundets etiske kommisjon etter sine uttalelser om Russland og den russiske hovedsponsoren til Champions League.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio.

Uttalelsene kom blant annet i et intervju med VG to uker etter at Russland hadde gått inn i Ukraina. Det var det russiske håndballforbundet som innrapporterte saken til den etiske komiteen i IHF (det internasjonale håndballforbundet).

Uttalelsene handlet om Russland generelt og spesielt den russiske håndballpresidenten Sergej Sjisjkarjov og hans logistikkfirma Delo – som var tittelsponsor for kvinnenes mesterliga i håndball, «Delo EHF Champions League».

– Jeg står for det jeg sa og tar ikke dette så tungt, sier Kåre Geir Lio til VG nå.

– Jeg tar advarselen til etterretning og står godt i dette, fortsetter han.

VED PUTINS SIDE: Vladimir Putin sammen med håndballpresident Sergej Sjisjkarjov og OL-helten Irina Bliznova etter OL-gullet i Rio i 2016.

Kåre Geir Lio uttalte blant annet:

– Vi vet at Sjisjkarjov er tett på Vladimir Putin og vi vet at Delo driver med tjenester Putin er avhengig av. Sammen og samtidig bør vi ramme Russland nå, og Delo bør være en del av det.

Den russiske håndballpresidenten tilhører president Putins parti Forente Russland og satt i parlamentet fra 1999 til 2011. Han har i tillegg som jurist skrevet mange lovforslag for Dumaen. Ifølge Forbes var den russiske håndballederen i 2020 god for over 600 milliarder kroner.

Det var et samlet styre i Norges Håndballforbund som sto bak Lios uttalelser.

Styret i det europeiske håndballforbundet EHF bestemte noen uker senere seg for å kutte ut all profilering av hovedsponsoren Delo i Champions League.

– Det er viktig at idretten reagerer sammen og samtidig i forhold til Russland akkurat nå, sa Lio til VG den gang.

Det russiske håndballforbundet har sendt ut en pressemelding om dommen fra den etiske kommisjonen. Den er gjengitt av blant andre nyhetsbyrået Interfax og sportsnettsiden championat.com.

– Brøt regelen

Kommisjonen har funnet at Kåre Geir Lios oppførsel er i strid med IHFs etiske retningslinjer.

– Enkeltpersoner bør ikke foreta seg handlinger som kan påvirke omdømmet til IHF eller håndballen generelt, heter det.

– De etiske retningslinjene skal sikre at alle IHF-medlemmer observerer og støtter etisk oppførsel i idretten vår. Presidenten i Norges Håndballforbund brøt denne regelen, heter det i brevet fra Det internasjonale håndballforbundet, som også mener at uttalelsene er «uaktsomme og upassende» og at Lio i fremtiden må være forsiktig i sin omtale av det russiske håndballforbundet.

– Hva betyr egentlig denne advarselen, Kåre Geir Lio?

– Jeg er litt usikker. Jeg må vel passe mine ord i større grad. Men jeg hevdet bare et standpunkt som hele norsk håndball sto bak.

Egypteren Hussein Moustafa Fathy er leder for den etiske kommisjonen for perioden 2021–2025. Avgjørelsen i Lio-saken fattet han sammen med meksikaneren Jorge Pulido Vázquez og spanske David Barrufet Bofill.