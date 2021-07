Friidrettslegende om Cheruiyots OL-omvending: – Perfekt for Jakob

Kenyanske medier melder at Timothy Cheruiyot (25) løper OL likevel. Helomvendingen er godt nytt for Jakob Ingebrigtsen (20), mener Tokyo-feltets mest rutinerte 1500 meter-løper.

SUPERDUELL: Jakob Ingebrigtsen har blitt vant til å se Timothy Cheruiyot krysse mållinjen like foran ham. I OL møtes de nok en gang til kamp på 1500 meter. Foto: Matthias Hangst / Pool Getty

– Jeg tenker at Jakob vil foretrekke et raskt løp, og et der han ikke trenger å ta ledelsen fra start. Hvis Cheruiyot forsøker å løpe på 3.29 igjen, som i Doha, er det perfekt for Jakob. Hvis det går saktere, skaper det en mulighet for gutta med hurtig akselerasjon. Slik som Marcin Lewandowski, Jake Wightman og Josh Kerr, mener Nick Willis (38) fra New Zealand.

Han deltar i sitt femte strake OL i Tokyo, og har to medaljer på CV-en. 1500 meter-legenden får støtte i sin analyse av den erfarne friidrettsjournalisten, Jonathan Gault.

– Det er gode og dårlige nyheter, mener LetsRun-journalisten.

– De gode nyhetene for Jakob, er at resten av feltet ikke vil søke ryggen hans. Uten Cheruiyot, ville mange av løperne forventet at han tok kontroll siden han har vært nummer to de siste par årene. Det presset blir borte med Cheruiyot.

– Dersom løpet blir en ren utholdenhetstest, øker det medaljesjansene til Jakob, legger Gault til.

Cheruiyot og Ingebrigtsen har henholdsvis tidenes 7.- og 8. raskeste tider på 1500 meter. Sesongens nest raskeste løper, Mohamed Katir, løper etter planen kun 5000 meter.

Fakta Ekspertenes OL-favoritter på 1500 meter Gaults favoritter: Timothy Cheruiyot, etterfulgt av Jakob Ingebrigtsen. Han trekker også frem disse medaljekandidatene: Stewart McSweyn, Charles Simotwo, Josh Kerr, Jake Wightman, Matthew Centrowitz, and Cole Hocker. Willis’ favoritter: Timothy Cheruiyot, Jakob Ingebrigtsen og Marcin Lewandowski. Josh Kerr kan også være en trussel. Les mer

Timothy Cheruiyot har lenge vært verdens suverent beste 1500 meter-løper, og er ubeseiret i dueller mot Ingebrigtsen. Kenyaneren ble utelatt fra OL-troppen etter et mislykket uttaksløp, men har vist vanlig klasse med suverene seire under Diamond League-stevnene i Doha, Stockholm og Monaco.

Onsdag meldte flere kenyanske medier at Cheruiyot er tilbake i OL-varmen, og da er han igjen igjen storfavoritt. Og der kommer den dårlige nyheten:

– Jakobs gullsjanse reduseres. Cheruiyot har vært nesten uslåelig de siste årene og Jakob har ikke klart det på tolv forsøk, sier Gault.

Ekspertene påpeker at mesterskapsfinaler er uforutsigbare, noe man så i sist OL da Matthew Centrowitz vant et lureløp med tiden 3.50, den svakeste siden 1932. Willis mener kenyaneren ikke bør la konkurrentene utnytte ham.

– Hvis jeg var Cheruiyot, ville jeg ikke gått hardt ut. De andre i feltet har forbedret seg siden Doha, og kan utnytte dragsuget bak ham. Det ideelle for ham vil være å trykke til etter 800 meter og utnytte farten sin, sier veteranen.

Willis debuterte i OL i 2004 og er tidenes raskeste fra Oseania på 1500 meter med 3.29,66 som bestenotering. Denne gangen kvalifiserte han seg til OL med et nødskrik, og mesterskapet blir hans siste som aktiv løper.

– Jeg ville elsket å nå finalen, sier 38-åringen om egne målsettinger.

