Ole Gunnar Solskjær kom for å skape et nytt mirakel. Men Camp Nou er fortsatt Lionel Messis lekegrind.

Barcelona-Manchester United 3–0 (4–0 sammenlagt)

CAMP NOU: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er slått ut av Champions League etter å ha opplevd en leksjon av den som kan spillet aller best: Lionel Messi.

Da United trodde de kunne skape en bragd, slo argentineren til som han har gjort så mange ganger tidligere på Camp Nou.

1–0.

2–0.

Før det var gått 20 minutter var tro snudd til fortvilelse for Manchester United i det som endte med en ydmykende kveld.

CARL RECINE, REUTERS

Samtidig fikk Solskjær se hvor listen ligger, hvor langt det fortsatt er opp til verdens beste.

Barcelona vant 3–0 etter en leken Messi-kveld.

Solskjær og United må hjem til England for å sikre retten til kanskje å møte Messi neste Champions League-sesong.

– Vi så forskjell i kvaliteten på de to lagene. Og kvaliteten på avslutningene deres var svært god, sa Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

For ham og Manchester United var kampen en realitetssjekk.

– Vi har sagt at dette ikke endrer seg over natten. De neste årene har vi en massiv jobb foran oss for å komme opp på nivået til Barcelona og de andre lagene.

CARL RECINE, REUTERS

Den «umulige» oppgaven

Etter 0–1-tap hjemme på Old Trafford forrige onsdag, trengte Solskjær er Camp Nou-mesterstykke på nivå med det i 1999, for å avansere til Champions League-semifinale.

Det var lettere sagt enn gjort:

Barcelona hadde ikke tapt en Champions Legaue-kamp på hjemmebane siden mai 2013.

Barcelona hadde 30 strake Champions League-kamper på Camp Nou uten tap.

På 23 Champions League-kamper på Camp Nou hadde et engelsk lag vunnet kun én gang: Liverpools 2–1-triumf i februar 2007, de 22 andre har endt med seier eller uavgjort til katalanerne.

CARL RECINE, REUTERS

Rashford traff tverrligger

Men Solskjærs lag gikk freidig til verks, de presset høyt fra start og Barcelonas forsvarsspill var panisk i åpningsminuttene.

Marcus Rashford traff tverrliggeren da han var helt alene gjennom det vidåpne Barcelona-forsvaret etter 33 sekunder.

Hjemmelaget var ukomfortable med Uniteds hurtige spillere på topp. Barcelona var shaky, United jaget et tidlig ledermål.

Solskjær vandret fra benken til teknisk sone og ga noen korte beskjeder i lurvelevenet blant 96.708 tilskuere på mektige Camp Nou.

Nordmannen så eget lag angripe med selvtillit. Han så eget lag med en sterk tro på at det umulige likevel kunne være mulig, som han snakket om før kampen.

Det varte i 10 minutter. Så startet Barcelonas fotballeksjon.

Mot spillets gang pekte dommer Felix Brych på straffemerket. Ivan Rakitic gikk i bakken etter en duell med Fred, men VAR-gjennomgangen viste at kroaten falt litt for lett. Og dermed ingen straffe.

Når du spiller mot Barcelona og Lionel Messi er det en læresetning som gjelder. Ikke mist ballen nær eget mål. I hvert fall ikke når verdens beste fotballspiller er i nærheten.

– Messi har et eksepsjonelt talent. Han og Cristiano Ronaldo har vært de beste det siste tiåret. I kveld viste han hvorfor. Hvorfor han har vunnet så mange titler, og hvorfor hans lag har vunnet så mye. Dersom du gir ham rom, skaper han mange sjanser og mål, fastslo Solskjær.

CARL RECINE, REUTERS

To baklengs på fem minutter

Et drøyt kvarter var spilt da Ashley Young rotet bort ballen ved sidelinjen. Lionel Messi tok med seg ballen, katalanernes fotballgud dro seg innover i banen, før han skrudde ballen i keepers lengste hjørne med venstrefoten.

Så enkelt, så vanskelig.

Fem minutter senere mistet Fred ballen på midten. Messi fikk fritt leide frem mot mål og bestemte seg for å avslutte med høyrefoten da han nærmet seg 16-meteren.

United-keeper David de Gea så tilsynelatende ut til å ha full kontroll. Men det hadde han ikke.

De Gea mistet ballen og den gikk i mål.

En gedigen keepertabbe. Og det har ikke Manchester United råd til når motstanderen heter Barcelona og Lionel Messi.

Barcelona 2. Manchester United 0.

– Vi kan ikke gjøre feil. Samtidig må vi ta vare på egne sjanser. Vi klarte ikke å utnytte en god start. Så fikk de to mål. Da var det «game over».

Barcelona trillet ball

Nå måtte Solskjær og kompani ha tre mål for å avansere til Champions League-semifinale.

Alle visste at det nå var tilnærmet umulig.

Og fortsatt hadde Messi 70 minutter til å leke seg på.

Med 2–0-ledelse kunne Barcelona trille ball, få tiden til å gå. Og er det noen som er flinke til det, så er det Barcelona.

Mens motløse og frustrerte United-spillere ble løpende imellom. Kroppsspråket fortalte at det ikke var spesielt trivelig å være på Camp Nou en tirsdag kveld i april.

Det så ut som de ønsket seg hjem til Manchester.

Gjestene ble utspilt og ydmyket. Messi lekte seg når han ville. Og det ville han stort sett hele tiden.

Etter en times spill viste Philippe Coutinho, som er linket til nettopp Manchester United, seg frem.

Brasilianeren curlet ballen i hjørnet fra 20 meter, slik han har gjort det så mange ganger før.

Barcelona var så mye bedre enn nordmannens engelske Champions League-lag.

Camp Nou er Messis arena

Ole var ikke «at the wheel». Men han var skipper for ei treskute som var full av hull. Ingenting – hverken å øse, fossro eller forsøke å lappe – hjalp.

Én ting er hva nordmannen gjorde på denne arenaen for 20 år siden. Noe helt annet hva Lionel Messi har gjort her de siste 15 årene.

Camp Nou er hans bane, ikke Solskjærs.

Etter å ga blitt slått ut i kvartfinalen de tre siste årene vil Messi helt til finalen i år.

Ole Gunnar Solskjær må konsentrere seg om få lov til å delta i neste års turnering.

Det kan bli vanskelig nok.