Håndball-EM direkte: Finaleplassen glapp for Norge

Da gjør vi oss klare for nye to ganger fem minutter.

Da gjør vi oss klare for nye to ganger fem minutter.

For en ubegripelig kamp dette er. For et drama!

For en ubegripelig kamp dette er. For et drama!

Norge bommer på straffe! Jøndal går frem denne gangen, men det bommes! To straffemisser på rad for Norge.

FOR EN AVSLUTNING! For et skudd signert Sander Sagosen! Rakett i det lengste hjørnet fra Norges ledestjerne.

For en scoring! Horvat får ballen ute på kanten og lobber lekkert over Bergerud! Iskaldt.

Kroatia-trener Lino Cervar er uten tvil EM-semifinalens mest rutinerte aktør. 69-åringen ledet kroatene til VM-gull i 2003 og OL-gull året etter. dagens kamp er den tiende semifinalen for Cervar i et internasjonalt mesterskap.

Kroatia-trener Lino Cervar er uten tvil EM-semifinalens mest rutinerte aktør. 69-åringen ledet kroatene til VM-gull i 2003 og OL-gull året etter. dagens kamp er den tiende semifinalen for Cervar i et internasjonalt mesterskap.

DEL