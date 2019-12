Carlsen fortsatte imponerende VM-start: – Ble utspilt i perioder

Magnus Carlsen har fått en bunnsolid start på hurtigsjakk-VM i Moskva.

Magnus Carlsen unngikk å gjenta de siste årenes startvansker i VM i hurtigsjakk. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Kontrasten er stor til fjorårets fiaskoåpning. Da innledet den norske verdenseneren mesterskapet med to strake tap mot svak motstand. Torsdag knallet han til med tre seire seier og én remis på sine tre første partier.

Carlsen startet romjulssjakken med en knusende seier over 28-åringen Azamat Utegalijev fra Kasakhstan. For første gang siden 2014 vant han en VM-åpning i hurtigsjakk.

– Ble til tider utspilt

I runde to fikk han markant hvassere motstand. Hrant Melkumyan ga Carlsen mye å tenke på, og en stund så armeneren ut til å være på vei mot seier. Men så ga han bort hele overtaket, og Carlsen var tilbake på trygg grunn.

Etterpå var nordmannen, som spilte med svarte brikker, fornøyd med poengdelingen.

– Dette er absolutt en god åpning på mesterskapet, sa Carlsen til VG.

I sitt tredje parti, mot russeren Boris Savtsjenko, ble det ny seier.

Carlsen fikk til tider tøff kamp av Savtsjenko, ranket som nummer 102 i verden, men ga ikke opp.

– Jeg greide å lure ham til slutt. Det var ikke noe bra parti i det hele tatt, han utspilte meg i perioder. Men han fikk dårlig tid, sa Magnus Carlsen til NRK etterpå.

– Han får det ikke til å flyte helt, men han kjemper og kjemper og klarer det til slutt, sa NRKs ekspert Torstein Bae etter det tredje partiet.

LES INTERVJU MED CARLSEN: – Folk mener det de mener. Jeg fortsetter å gjøre mitt

Magnus Carlsen jakter sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Fakta Carlsens VM-titler Fire i langsjakk (2013, 2014, 2016 og 2018) To i hurtigsjakk (2014 og 2015) Fire i lynsjakk (2009, 2014, 2017 og 2018) Holdt alle VM-titlene mellom juni 2014 og oktober 2015

Dårlig stilling

I det andre partiet fikk sjakkesset fra Lommedalen trøbbel etter upresist spill. Melkumyan fikk muligheten til å angripe Carlsens bønder, men som så mange ganger før kom han seg ut av en dårlig stilling.

Til slutt kunne ikke Melkumyan gjøre annet enn å ta remis etter en trekkgjentakelse.

– Praktisk sett var det vanskelig for han å vinne. Derfra og ut var det ikke noen mulighet til å vinne, så jeg er fornøyd med remis, sa Carlsen til NRK.

Tidligere på dagen spilte Carlsen klokt og skaffet seg også en stor tidsfordel i møtet med Utegalijev. Det munnet til slutt ut i en overbevisende seier.

– Jeg vet at det kommer tøffere tester senere. I fjor startet jeg med to tap, så det skjer i hvert fall ikke igjen, sa Carlsen til NRK.

Carlsen og Utegalijev hadde aldri møtt hverandre før torsdagens parti.

Ingen ny flause

Magnus Carlsen har de siste årene ofte kommet skjevt ut i hurtigsjakk-VM. I fjor tapte han begge sine to første partier.

– Det er det dårligste jeg har spilt så lenge jeg kan huske, sa han den gang om krisestarten.

Carlsen kjempet seg tilbake i tittelkampen, men endte til slutt på femteplass. Noen dager senere fikk han revansj med VM-gull i lynsjakk.

29-åringen er alene om å ha vunnet VM i både hurtig- og lynsjakk samme år. Det greide han i 2014.

Selvtillit bør Magnus Carlsen ha nok av under romjulssjakken. Han har hatt et glitrende 2019, og nylig knuste han konkurrentene i hurtig- og lynsjakk under en storturnering i India.

Magnus Carlsen under fjorårets VM i hurtigsjakk i St. Petersburg. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix

Putin følger med

Med full klaff i Moskva kan Magnus Carlsen ta seg opp i tolv VM-gull totalt i karrieren. Fra før er han blitt verdensmester i langsjakk fire ganger, mens han har gått til topps to og fire ganger i henholdsvis i hurtig- og lynsjakk.

Russlands president Vladimir Putin ser frem til å følge Carlsen og resten av sjakkeliten duellere mot hverandre på Luzjniki stadion, som tidligere har huset både sommer-OL i 1980 og fotball-VM i 2018.

– Jeg er overbevist om at det blir mange utrolige og vakre kamper de neste dagene, sier Putin i en uttalelse.

Over tre dager skal det spilles totalt 15 runder i hurtigsjakk-VM. Deretter hopper spillerne over i lynsjakk, der 21 runder over to dager står på programmet.

Carlsen er ikke eneste nordmann i aksjon. Johan-Sebastian Christiansen og tidligere juniorverdensmester i klassisk sjakk, Aryan Tari, deltar også. Førstnevnte åpnet med tap for russiske Pavel Ponkratov, men slo sterkt tilbake med seier over Savelij Golubov, før det ble tap i det tredje partiet. Selv mente Christiansen at han hadde en god sjanse til å vinnee mot egyptiske Amin Bassem.

– Jeg er usikker på hvordan jeg klarte å rote det til. Det ble bare tull, alt sammen. Jeg ble så sur og klarte ikke å tenke ordentlig. Det er latterlig, sa han til NRK.

Tari imponerte med remis mot mye høyere rangerte Anton Korobov fra Ukraina. I runde to måtte han se seg slått av russiske Vladislav Artemjev. I tredje parti slo han den lavere rankede Ismagambetov Anuar.

