NM i Bergen kan bli flyttet – igjen

I starten av april ble NM i friidrett flyttet til september. Nå kan det bli flyttet igjen, til august, som følge av et nytt initiativ fra WA.

Henrik Ingebrigtsen under Trond Mohn Games på Fana stadion i fjor - samme sted som årets NM skulle arrangeres. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) kunngjorde fredag at helgen 8.-9. august skal være øremerket for nasjonale mesterskap i 2020, et såkalt «beskyttet vindu».

På disse datoene skal det med andre ord ikke plasseres noe annen internasjonal friidrett, selv om en rekke stevner kan bli utsatt som følge av koronapandemien.

– Dersom det i det hele tatt blir mulig, vil vi planlegge en forsinket utendørssesong fra august til oktober. Vi håper at denne kan starte med nasjonale mesterskap i mange land på den nordlige halvkule tidlig i august, ettersom reiserestriksjonene over landegrenser ikke vil påvirke disse arrangementene, sier WA-president Sebastian Coe.

I starten av april ble NM i friidrett flyttet til september. Nye føringer fra Det internasjonale friidrettsforbundet gjør at det kan bli flyttet igjen, til midten av august. Her generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bergen

Det kan bety at friidretts-NM blir flyttet igjen. Opprinnelig skulle mesterskapet avvikles fra 19. til 21. juni på Fana stadion i Bergen, men i månedsskiftet ble det utsatt på grunn av viruset.

Et par dager senere kom nyheten om at mesterskapet skal arrangeres fra 18. til 20. september. Men etter beslutningen fra WA er også disse datoene usikre.

– Det har vi ikke diskutert. Det må vi ta opp etter påske, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund til NTB.

Uvisst

På spørsmål om forbundet helst vil beholde de nye datoene i september, svarer Hildeskor:

– Jeg synes kanskje det (august) er litt vel tidlig, men jeg vet lite ennå. Det blir diskutert over påske.

Inntil videre er alle idretts- og kulturarrangementer i Norge utsatt til 15. juni, men det er høyst usikkert hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Det minnet også NM-komiteens leder, Anita Bolstad Raa, om da de nye NM-datoene ble klare.

– Det kan oppstå ting vi som NM-arrangør må ta hensyn til. Vi oppfordrer derfor alle som nå vil bestille reise om å bestille billetter som kan endres.

