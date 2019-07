Følg 10. etappe i Tour de France. Odd Christian Eiking fra Askøy er en av seks ryttere som har gått i brudd!

Stage 10 / Étape 10



🚩 Saint-Flour

🏁 Albi

⏰ 12:10 CET > 17:43 CET



💚 La Primaube

⛰️ 3x3️⃣c, 1x4️⃣c#TDF2019 pic.twitter.com/ryMdabqUtI — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2019

Offisiell start kl 12. 10. Rytterne er forventet i mål kl. 17.43

Etappen mellom Saint-Flour – Albi er 217,5 km

En av Bergens tidligere proffsyklister, Torjus Larsen, gleder seg over at Eiking er kommet med i bruddet.

– Bare det å være i brudd i Tour de France er en kjempeprestasjon, sier han.

Larsen, som var løypesjef under VM i Bergen, er heller tvilende til om Eikings gruppe kan holde unna til mål.

– Det er fortsatt 120–130 kilometer igjen før man vet. Som regel vil spurtlagene slå seg sammen og ta dette igjen, forklarer Larsen.

Vi intervjuet TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad samt Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, om deres vurderingen av hver etappe i årets Tour de France.

Dette mener de om 10. etappe. Les mer her

10. etappe, Saint-Flour – Albi (flat)

Den siste etappen før første hviledag. Den er kategorisert som «flat», men første halvdel består av tre korte stigninger.

Mads Kaggestad: – Det går nok et brudd, men den bør ende i spurt. Det er en veldig viktig anledning for spurterne, men det kan fort være den beste muligheten for Kristoff. På dette tidspunktet er det mange som er møre i beina før hviledagen, det vil gi Kristoff en fordel.

Stein Ørn: – Dette er en etappe som passer han bra. Det er flatt inn mot mål. Spurtlagene vil prøve å kontrollere det inn, men nå begynner rytterne å bli slitne. Det er en slitasjeperiode, og jeg tror det kan være en god mulighet for Kristoff.