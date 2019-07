Martin Ødegaards overgang til baskerklubben er i boks. Samtidig har han forlenget kontrakten med Real Madrid.

Låneavtalen blir bekreftet på Real Sociedads nettsider. Avtalen gjelder ut kommende sesong. Klubben opplyser at Ødegaard offisielt vil bli presentert søndag.

Samtidig bekrefter Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, til VG at nordmannen har signert en ny kontrakt med Real Madrid til 2023.

– Martin har forlenget avtalen med Madrid med to år, sier Kvarme til VG.

Det blir Ødegaards tredje utlånsperiode siden han som 15-åring skrev under for Real Madrid i januar 2015. Han spilte halvannet år i Heerenveen, mens forrige sesong ble tilbrakt i Vitesse.

Nå tar drammenseren steget opp og erstatter nederlandsk æresdivisjon med spank toppfotball.

Ødegaard besøkte nylig både Real Sociedad og tyske Bayer Leverkusen. Sistnevnte kunne skilte med Champions League-fotball og et godt rykte som en klubb som passer unge spillere, men tyskerne greide ikke å sikre seg Ødegaards signatur

Lise Åserud / NTB scanpix

Får tøff konkurranse

20-åringen er ikke første nordmann til å bli Real Sociedad-spiller. Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme var i San Sebastian-klubben mellom 2001 og 2004. Også Vadim Demidov har en fortid i Sociedad (2011–12).

Viasport-kommentator Petter Veland følger La Liga svært tett. Han tror det er flere sider ved klubben som gjør at Ødegaard har havnet der, selv om den ikke kan tilby europacupspill kommende sesong.

– Jeg tenker det er et fint nivå å legge seg på. Det er et hakk opp fra den nederlandske ligaen. Det er nok et gjennomtenkt valg med tanke på spilletid, spillestil og hvor mye han vil bli prioritert, sier Veland.

JOEP LEENEN / BILDBYRÅN

Blir kjent med ligaen

Likevel er han klar på at Ødegaard på ingen måte er garantert en startplass i startoppstillingen.

– Det er viktig å presisere at det ikke er sånn at Ødegaard bare kan spasere inn på laget. Det er et offensivt arsenal der fra før, sier Veland og trekker frem profiler som Mikel Oyarzabal, Willian José og Portu, som alle imponerte i La Liga i fjor.

– Planen til Real Madrid er å se han i aksjon i La Liga. Det er en taktikk de har brukt med veldig mange andre spillere. Det er ikke en garanti for at Ødegaard spiller fast på Real Madrid om to år, men det gir mulighetene til å bli kjent med ligaen og skape et navn i Spania, sier Viasat-eksperten.

Real Sociedad endte på 9.-plass i La Liga forrige sesong.