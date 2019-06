Et selvmål så ut til å berge norsk VM-poeng mot Frankrike. Det satte imidlertid videodommerne en stopper for.

Frankrike-Norge 2–1

NICE: De norske spillerne pekte fortvilet opp på storskjermen. «Hun tar jo ballen», ropte de til dommer Bibiana Steinhaus. Den tyske kamplederen var imidlertid ikke til å rokke. Hun holdt det gule kortet opp foran Ingrid Syrstad Engen. Det så ut som at trønderen akkurat hadde sett en UFO. Hun skjønte absolutt ingenting.

For Steinhaus pekte også på straffemerket, etter å ha fått hjelp av videodommerne (VAR) til å oppdage Engens lovbrudd inne i feltet. De norske spillerne hadde et ørlite poeng da reprisene rullet over storskjermen. Engen traff tydelig ballen da hun klarerte, problemet var at hun like etterpå plantet knottene i kneet til Marion Torrent.

VAR var fjorårets store VM-snakkis. Nå hadde den akkurat sendt det norske laget ut i store problemer, for Eugenie Le Sommers straffe var om ikke sikkert, så iallfall godt nok. Ingrid Hjelmseth rakk ikke ned i tide.

Allianz Arena i Nice eksploderte i jubelbrøl, og rundtom på tribunene veivet den franske tricoleren. Les Bleus hadde tatt ledelsen tilbake etter 72 minutter. 2–1.

Det norske laget klarte aldri å slå tilbake. Frankrike var for gode.

Sjögren sa hva han mente til dommerne

– Der og da tenker jeg at det ikke er straffe. Jeg føler jeg treffer ballen, og at det blir en duell og at jeg treffer henne etter ball, sier Syrstad Engen.

– Jeg har ikke sett det i ettertid, så vi får bare stole på at det dommeren gjør er riktig. Det er sykt nervepirrende når du ser at det står penalty review på skjermen. Men slik er det. VAR er egentlig bra, men det er kjipt for meg i dag, legger hun til.

Skuffet måtte 21-åringen fra Melhus innse at det ikke ble poeng til tross for en god kamp i Nice.

– Det er selvfølgelig kjempekjedelig. Jeg skal være sterk nå og prøve ikke å tenke på det. Det var tungt og det skjærer i fotballhjertet, for vi fortjente poeng. Vi må omstille og gå for tre poeng i siste kamp. Vi får ta med oss at vi var gode mot god motstand, sier Syrstad Engen.

Etter kampen gikk trener Martin Sjögren til dommeren og sa tydelig hva han mente om straffeavgjørelsen. Heller ikke han ble hørt.

Det betyr at Frankrike trolig vinner gruppen, mens det norske laget etter all sannsynlighet blir nummner to og skal tilbake til Nice for å spille åttendedelsfinale. Først skal de imidlertid spille mot Sør-Korea i Reims mandag.

– Jeg synes vi spiller en jevn kamp. Nå er jeg veldig skuffet over at vi ikke fikk med oss et poeng, det hadde vi fortjent. Prestasjonen viser at vi spiller helt jevnt med en av de store favorittene. Vi framstår som et ekstremt bra lag, sa Sjögren til NRK etter kampslutt.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Hysjet på franskmennene

Et kvarter tidligere løp Isabell Herlovsen med en finger foran munnen og den andre hånden opp til øret. Det første var helt unødvendig. Sjokket var så stort for det franske hjemmepublikumet at de uansett ikke fikk frem en lyd. Og de som hadde jublet så intenst noen minutter tidligere.

Hånden opp til øret var en invitasjon til vikinghjelmene og alle i rødt, hvitt og blått bak den norske benken. Som i åpningskampen mot Nigeria løp Herlovsen til den norske benken for å feire.

Som i åpningskampen mot Nigeria var det hun som var siste norske på ballen før en klønete forsvarsspiller satte den i eget mål. 54 minutter var spilt i Nice, og Norge hadde slått tilbake og utlignet til 1–1.

– Det er en fransk gavepakke! Har du sett! Hva er det hun driver med? Hun har jo så god kontroll på den der, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

Før kampen snakket alle om Wendie Renard og hvor farlig den 187 cm høye midtstopperen var foran mål. Da mente de motstanderens mål, men denne gangen var hun bare en trussel for eget lag. Helt upresset satte hun Herlovsens innlegg i eget mål fra kort hold. Selvmålet var en gavepakke til det norske laget, som hadde havnet i store problemer.

Dessverre for Herlovsen skulle det vise seg at hun hysjet litt for tidlig.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Marerittstart på omgangen

44 sekunder. Så lenge holdet det norske laget i den andre omgangen. Den første hadde egentlig vært veldig godt gjennomført. Det franske laget var best, men Norge gjorde seg på ingen måte bort.

Nå gjaldt det å holde unna så lenge som mulig.

VM-debutant Karina Sævik mistet imidlertid ballen farlig på midtbanen. Den havnet raskt ute hos Amel Majri på venstrekanten. Hun slo den inn foran mål.

Der hadde Valérie Gauvin løpt seg fri fra Maria Thorisdottir. PSG-spissen avsluttet umiddelbart, mens den norske stopperen kom seilende inn akkurat for sent. Frankrike ledet 1–0.

– Frankrike har noen store sjanser, slik som vi må forvente av et offensivt og godt lag som dem. Men jeg føler vi rir av, så da er det surt at vi ikke er våken nok i den situasjonen, sier Caroline Graham Hansen.

– Jeg er kjempestolt over det vi presterer. Der og da virket det urettferdig å få straffe mot seg med VAR, men jeg hører det var riktig, sier hun.

Norsk kjempesjanse

Du kan nesten ikke be om en bedre ramme. Over 20 varmegrader på den franske rivieraen, et hjemmelag som er blant VM-favorittene og et norsk lag som jakter oppreisning og medalje.

«Gå på, barn av fedrelandet, Ærens dag er kommet!» sang 35.000 franskmenn mens mange av dem viftet med de tre stripene i rødt, hvitt og blått. «Marsjer, marsjer! Måtte urent blod, Vanne våre plogfurer», avsluttet de Marseillaisen.

Det norske laget ba om en saganatt som senket drømmer over Nice.

Det var et norsk lag som hadde bestemt seg for ikke å vise de franske favorittene noe respekt. 10 sekunder tok det før Ingrid Moe Wold hadde lagt stjerneangriperen Eugénie Le Sommer i bakken. Etter noen nervøse åpningsminutter kom Norge mer inn i kampen.

Isabell Herlovsen kriget til seg ballen i duell med keeper etter ni minutter og målet var tomt. Innlegget traff hverken Caroline Graham Hansen eller Karina Sævik.

Norge var bare noen ørsmå marginer fra å ta ledelsen fem minutter senere. Et godt hjørnespark fra Guro Reiten traff hodet til Ingrid Syrstad Engen. Trønderen styrte ballen mot mål, men en heldig Amel Majri sto nesten på streken og ble truffet.

Fransk stormangrep

Omgangen skiftet karakter da den var omtrent halvspilt. Kadidiatou Diani prøvde seg fra omtrent 20 meter etter en dødball, men skuddet gikk like utenfor.

Høyrekanten ble etter hvert en pest og en plage for det norske forsvaret. Spesielt Kristine Minde fikk kjørt seg på venstrebacken. Hun måtte stadig forsvare seg én mot én mot den lynraske og driblesterke vingen fra Paris Saint-Germain. Hjemmepublikumet våknet virkelig til live ettersom de gode, franske angrepene kom på rekke og rad, men enten så var den siste pasningen upresis, eller så klarte en norsk forsvarer å få blokkert.

Det norske laget klarte omsider å få mer kontroll på ballen. De våget å spille seg ut og evnet å holde ballen i laget. Moe Wold fikk til et skudd på mål like før pause, men det var enkelt for Sarah Bouhaddi å redde.

Skal tilbake til Nice

Den andre omgangen ble mye mer dramatisk, med tre mål.

Norge står nå med tre poeng etter to kamper. Frankrike har seks poeng og ser ut til å vinne gruppen.

Med seier mot Sør-Korea i den siste kampen vil Norge ta annenplassen i gruppen. Da vil de dra tilbake til Nice for å spille åttendedelsfinalen her mot en annen gruppetoer.

– Vi skal ha respekt for dem, selv om de tapte mot Nigeria, som vi slo. De har mulighet til å gå videre, så de vil gi alt. Det blir en helt annen kamp, men det er bare tre poeng som gjelder. Vi skal ha andreplassen, sier Graham Hansen.

Før mesterskapet hadde Norge en uttalt målsetting om medalje.

– Det er ikke fjernt, det, sier hun etter tapet mot et av VM-favorittene.