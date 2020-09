Bekreftet: Serbia-kampen går som planlagt i Oslo

EM-omspillet i fotball mellom Norge og Serbia spilles på Ullevaal stadion 8. oktober. Norske helsemyndigheter innvilget et unntak fra covid-19-forskriften.

Erling Braut Haaland blir en viktig spiller for Norge mot Serbia. Foto: Peter Morrison / AP

Beslutningen ble offentliggjort på en pressekonferanse der kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) deltok. Denne foregikk i friluft utenfor Statsministerens kontor i Oslo.

Bekreftelsen mottas med lettelse hos landslagssjef Lars Lagerbäck og spillerne. Selv foran tomme tribuner anses det som en fordel å spille på en kjent hjemmearena.

Kunne blitt flyttet

Hadde det ikke blitt innvilget unntak, ville kampen blitt flyttet ut av Norge. Serbia-oppgjøret skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men den ble utsatt på grunn av pandemisituasjonen.

Det kreves unntak fra covid-19-forskriften i forbindelse med innreisereglene for spillere med base utenfor Schengen-området.

Protokollen til Det europeisk fotballforbundet (Uefa) er svært streng med tanke på å begrense virussmitte. Dette fikk Norges Fotballforbund (NFF) testet ut i hjemmekampen mot Østerrike (1-2-tap) tidligere i september.

Dersom Norge slår Serbia, venter en «finale» mot enten Israel eller Skottland. Den skal etter planen spilles i Oslo 12. november.

Norge har ikke vært med i et seniorsluttspill i herrefotball siden EM i 2000.

Frem og tilbake

Dette er andre nøkkeldatoer i den lange prosessen rundt Serbia-kampen:

10. mars: Helsedirektoratet uttalte at tomme tribuner i den viktige fotballandskampen mellom Norge og Serbia 26. mars er riktig vei å gå. – Når det gjelder landskampen er jeg redd dette betyr, for meg som for mange andre som har stor glede av fotball, at vi anbefaler at den ikke gjennomføres med publikum på Ullevaal om 14 dager, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på spørsmål fra NTB.

17. mars: Uefa besluttet følgende: Norges kamp mot Serbia i EM-omspillet i fotball går etter all sannsynlighet helt i starten av juni 2020.

17. juni: Uefa slo fast at Norge – Serbia spilles 8. oktober.

10. august: Det er ikke avklart om Norge får spille hjemmekamp mot Serbia i EM-omspillet i fotball i oktober. Smittesituasjonen spiller inn på vurderingene, sa helseminister Bent Høie (H).

EM-sluttspillet ble utsatt fra sist sommer til neste år. Det skal spilles i perioden 11. juni til 11. juli 2021 fordelt i tolv forskjellige byer rundt om i Europa.

Dersom Norge kvalifiserer seg, venter kamper mot Tsjekkia og Kroatia i Glasgow og mot England i London.

