Lægreid-gull i VM: Slutter ikke å vinne

Sturla Holm Lægreids tur mot stjernestatus i skiskyting er rett oppadgående. Han slutter bare ikke å vinne. Med seg på pallen får han kompisen Johannes Dale.

Sturla Holm Lægreid hadde vunnet verdenscupen på normaldistansen allerede før han gikk ut som den siste av de norske håpene i VM i Pokljuka. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Historien om Sturla Holm Lægreid er i ferd med å bli velkjent. 23-åringen som gikk Norgescup og knapt hadde sponsorer på høsten 2019 var langt unna skiskytternes store konkurranser. Men så begynte det å fungere utover vinteren for ett år siden. Han fikk sjansen i verdenscupen, ble tatt ut på landslaget. Det er blitt fire seiere i verdenscupen.

Etter at Norge hadde slitt før i verdensmesterskapet, så var det full treff for Lægreid på normaldistansen. Det 20 kilometer lange løpet med ett minutt i tillegg for hver eneste bom er skiskytingens urdistanse. Det handler om å skyte godt. Han skjøt godt. Han bommet ikke en eneste gang.

Da ble det seier selv om det var tungt på slutten.

– Denne gutten er et fenomen, måtte NRKs hovedkommentator Andreas Stabrun Smith slå fast etter at det hele var avgjort.

Bronsegutt

Bronsen gikk til kompisen og lagkameraten Johannes Dale.

Johannes Dale var iskald. Gikk fornuftig hele veien og skjøt godt. Mannen som kom inn i norsk skiskyting i fjor, var virkelig i slaget.

– Vi la en god plan, gikk fort på mellomrundene og gikk fort på den sisterunden. Det var kanskje mitt beste sksiksytterrenn noen gang. Det er deilig, sa han til NRK etter løpet.

Johannes Thingnes Bø fortsetter med å ha litt stang ut. Han kom inn i mesterskapet som en av de store favorittene. Når det gjenstår en individuell øvelse, så har han «bare» en bronsemedalje. Det ble to bom på stryningen. Den siste kom på siste stående. Dermed var det ikke mulig å nå helt til topps denne gangen heler.

– Må ha 20 treff for å vinne. Jeg var ikke i stand til det i dag, men jeg hadde trodd at jeg skulle klare det i dag, fortalte han til NRK etter løpet.

Tarjei Bø hadde ikke gått langt før hele konkurransen på mange måter var over. Han skjøt tre bom på første liggende skyting. Etter å ha skutt to ganger hadde han fått fem minutter lagt til sin tid. Han var sjanseløs. Tarjei Bø var den siste norske vinneren av normaldistansen i VM. Det skjedde for 10 år siden.