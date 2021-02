Medaljerush for Thingnes Bø – nå kan storebror ødelegge

POKLJUKA (VG) Med sin 21. VM-medalje – det 11. gullet – nærmer Johannes Thingnes Bø (27) seg de to store i skiskytterhistorien, Ole Einar Bjørndalen og Martin Fourcade.

PUSTER LILLEBROR I NAKKEN: Johannes Thingnes Bø (t.v.) tror broen Tarjei Bø (t.h.) blir tøffeste konkurrent på fredagens sprint. Dette bildet er fra VM i fjor. Foto: Berit Roald, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er veldig bra, jeg er veldig stolt av prestasjonen. Jeg har hatt 21 veldig gode opplevelser i mesterskap og kan se tilbake på alle og tenke positivt. Jeg husker alle løpene som om det var i går, sier Thingnes Bø, som har tatt 21 medaljer på 33 forsøk.

Han har et stykke opp til Martin Fourcade (28 VM-medaljer) og Ole Einar Bjørndalen (45 VM-medaljer), men den tredje på den gjeve adelskalenderen kan snart være passert. Emil Hegle Svendsen har like mange medaljer som Thingnes Bø, men han har 12 gull, ett mer enn 27-åringen fra Stryn.

– Jeg må jo ha som mål å gå forbi Svendsen før dette mesterskapet er over. Noe annet vil være litt skuffende.

Etter gullet på mix-stafetten la han også Tarjei Bø bak seg på den medaljestatistikken. Storebror står med 20 VM-medaljer totalt. Den 21. kan fort komme på fredagens sprint. Det tror lillebror Bø.

– Han blir kanskje den hardeste «nøtten» på sprinten. Han har hatt en god oppladning, han er i slag og har hatt en god formstigning utover i verdenscupen. Det ser lovende ut.

Tarjei Bø peker på broren.

– På sprint vil Johannes være den største favoritten. Der har han vært rå i hele år. Han var i en egen klasse på mix-stafetten. Han fant formen i år også. Han er en mesterskapsløper som alltid får noen ekstra sekund i banken når medaljene deles ut, sier Tarjei Bø.

32-åringen er klar til VM-dyst. Det er det ingen tvil om.

– Forutsetningene for å lykkes nå er bedre enn på 10 år. En ting er å levere når det gjelder. Det har jeg ofte klart, men da har toppnivået kanskje vært en bronsemedalje. Nå kjenner jeg at toppnivået mitt er førsteplass. Det det ofte handler om er å få ut sitt beste når det gjelder, det kan jeg med hånden på hjertet si at jeg har gjort mange ganger. Problemet har vært at toppnivået har vært bronse, Johannes sitt nivå har vært gull.

At medaljestatistikken går i favør Johannes Thingnes Bø, kommenterer han slik:

– Det er ikke så mange statistikker jeg fortsatt har på han. Men jeg klarte i hvert fall å vinne én ting før ham, sier Tarjei Bø og tenker på sammenlagtseieren i verdenscupen som han tok allerede i 2010/11-sesongen.

– Historien kan aldri ta fra meg det, sier Bø og ler godt.

PS! Herrenes VM-sprint går fredag klokken 14.30.

Publisert Publisert: 11. februar 2021 18:08