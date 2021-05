Mamma Karlsson om Frida: – Det har vært så mye trøbbel

Frida Karlssons (21) hode er for tøft for langrennsstjernenes eget beste. Det mener managermamma Mia Karlsson.

SVENSK STJERNE I SMERTER: Frida Karlsson gikk siste del av VM-tremila med en skadet arm, da hun passerte mållinjen kom de store virkelig store smertene. Det holdt likevel til VM-bronse. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

– Noen ganger pusher Frida for hardt, sier mamma Karlsson til VG.

21-åringen har hatt problemer med føtter og muskler etter ulykken i Tour de Ski, etter at hun smalt i gulvet da dørkarmen løsnet mens hun tok chins (løfte kroppen opp med armene).

– Det har vært så mye trøbbel. Så Frida har vært mye til rehabilitering og hos fysioterapeut, sier Mia Karlsson.

Nå er Karlsson ferdig med ferien. Treningen er satt i system frem mot OL i Beijing neste år. Hun er mer eller mindre frisk.

– Etter Tour de ski har Frida hatt problemer med føttene og musklene, for musklene mistet noen koblinger. For å finne tilbake gikk hun mye uten staver. Dermed ble det en overbelastning på benene. Det er lett å gjøre feil. Det var riktig ille på slutten av sesongen, sier Mia Karlsson til VG.

IMPONERT: Mia Karlsson er imponert over alt datteren Frida fikk til i VM i Oberstdorf, tross en rekke utfordringer på veien. Her er de sammen under den svenske langrennsåpningen i november i fjor. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Med det som bakteppe hadde hun aldri trodd at datteren skulle komme hjem fra VM i Oberstdorf med to sølv og en bronse. Og VM gikk heller ikke uten trøbbel. På 15 kilometer fellesstart med skibytte gikk hun inn i Therese Johaug og tok henne med seg i et fall. Det så slik ut:

Etter tremila endte 21-åringen i ambulanse, etter at Ebba Andersson falt og tok med seg Karlsson og Heidi Weng ned snøen. Karlsson skadet venstrearmen og skrek da hun kom i mål.

– Jeg er stolt over at jeg biter tennene sammen og tok medaljen. Det var en krig den siste milen, sa Frida Karlsson til VG etter VM-tremila.

Mamma Mia Karlsson sier at det ikke bare handler om uflaks.

– Hva skal man si? Det er sånn hun er. Det skjer ting hele tiden. Vi er vant til det. Det går ikke helt etter planen. Hun har en litt for tøff skalle for sitt eget beste, det går over grensen, sier mamma Karlsson.

Men hun tror datteren har lært en del siden gjennombruddet under VM i 2019. Sesongen etter fikk hun startnekt etter en helsesjekk av det svenske medisinske apparatet.

– Frida er ung. Hun lærer. Det med helsesjekken har hun lært av. Hun bygger hele tiden verdifull erfaring, sier mamma Karlsson.

Slik reagerte Frida Karlsson etter fallet på fellesstart med skibytte i VM:

21-åringen fra Sollefteå, 16 mil øst for skidestinasjonen Östersund, har et tett samarbeid med trener Per Nilsson. Mia Karlsson er selv tidligere landslagsløper i langrenn, men hun blander seg ikke inn i det sportslige, selv om hun fortsatt er i form til å følge datteren på noen treningsøkter. Som mamma har hun fokus på personen Frida.

– Vi bor på et lite sted. Her er Frida den hun alltid har vært, det er deilig. Men når vi er et annet sted, så reagerer folk når de ser Frida. Men det kan hun skylde seg selv med det hun har levert, sier mamma Mia Karlsson og ler.

Men kravene og forventningene fra det svenske folk er stort, allerede.

– Jeg syns det stilles litt urimelige krav. Da Frida ble nummer ni i Falun, så var ikke det bra nok. Frida har skjemt bort folk med sine resultater, sier Mia Karlsson.

