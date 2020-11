NFF har kontaktet spillere til nødlandslag

BUCURESTI (VG) Flere spillere bekrefter at de har blitt ringt av Norges Fotballforbund for å være med på et nødlandslag mot Østerrike.

BLITT KONTAKTET AV NFF: Tokmac Nguen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ferencvaros-angriper Tokmac Nguen bekrefter at han har blitt oppringt av NFF. Nå jobbes det på spreng for å finne ut om det er praktisk mulig at han kan spille mot Østerrike onsdag.

– Vi sitter og ser hvordan vi kan gjøre ting. Det er litt komplisert. Litt på grunn av at jeg spilte kamp i går, og jeg sliter litt med en hamstring nå, og på grunn av corona, sier Nguen til VG.

Fakta Disse har blitt kontaktet av NFF Tokmac Nguen (Ferencvaros) Håkon Evjen (AZ Alkmaar) Jørgen Strand Larsen (Gröningen) Andreas Vindheim (Sparta Praha) Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem) Fredrik Ulvestad (Djurgården) Mathias Dyngeland (Elfsborg) Ghayas Zahid (APOEL) Kristoffer Askildsen (Sampdoria) PS! I tillegg kan Jens Petter Hauge og Per Kristian Bråtveit være en del av troppen ettersom de har hatt coronaviruset i løpet av de siste seks månedene. Les mer

Gröningen-spiss Jørgen Strand Larsen bekrefter også at han har fått en telefon fra NFF. Han venter med å hoppe i taket til det er bekreftet at kampen spilles, men sier han er spilleklar og frisk.

VG får opplyst at Sampdorias talentfulle midtbanespiller Kristoffer Askildsen har blitt kontaktet. Selv svarer han «ingen kommentar».

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud fremstår som en sannsynlig kandidat til å lede laget, men han har ikke besvart VGs henvendelser søndag.

– Jeg har fått en telefon fra NFF. Jeg stiller absolutt opp hvis det trengs. Vi får se hvordan det blir, for det er nok VM i logistikk for de som jobber med det, sier Sparta Praha-backen Andreas Vindheim til VG.

– Jeg har blitt oppringt. Det er veldig gøy. De spurte om jeg var klar. Jeg har fått klarsignal fra klubben også, bekrefter Vitesse-midtbanespiller Sondre Tronstad til VG.

Også Håkon Evjen bekrefter til VG at han er blitt oppringt av forbundet.

– Ja, jeg har blitt oppringt. Det er fint. Jeg vet ikke om jeg kan dra ennå, men jeg regner med det går. Men det skal testes og planlegges, så det er jo en liten vei til at det går, sier Evjen og fortsetter:

– Det hadde vært utrolig artig, men man skal vel være helt rolig til det er sikkert. Jeg stresser ikke ennå, men det hadde vært utrolig kult.

Djurgårdens kantspiller Fredrik Ulvestad bekrefter også til VG at han har blitt oppringt av NFF. Det samme har Ghayas Zahid blitt. Det bekrefter hans agent, Mike Kjølø, overfor VG. Zahid spiller til daglig for APOEL.

Jens Petter Hauge bekrefter til VG at han fortsatt befinner seg på Thon Hotel Storo i Oslo. Ettersom han tidligere har vært smittet av coronavirus, er han aktuell for en eventuell kamp mot Østerrike onsdag. Han ønsker foreløpig ikke å si noe mer om saken.

TV 2 har vært i kontakt med Elfsborg-målvakt Mathias Dyngeland som bekrefter overfor kanalen at NFF har kontaktet ham.

Lørdag bekreftet Norwich-veteran Alexander Tettey at han ikke er aktuell.

