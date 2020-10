Liverpool totalt ydmyket: Verste kollaps på over 50 år

Liverpool var favoritter - slapp inn syv (!) mål.

Liverpool fikk bank av Aston Villa i Premier League søndag kveld. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

ASTON VILLA - LIVERPOOL 7–2

Liverpool kollapset totalt i søndagens bortekamp mot Aston Villa. Den regjerende seriemesteren sto med full pott og var solide favoritter før Premier League-oppgjøret, men tapte til slutt med de vanvittige sifrene 2–7.

– Dette resultatet er ikke til å tro for noen av lagene, sier tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher til Sky Sports.

– Hva i huleste skal vi si nå? Det vi har vært vitne til nå er helt sykt, det er eksepsjonelt og historisk på mange plan, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Dette var første gang Liverpool slapp inn syv mål siden 1963, da det skjedde mot Tottenham. Det skriver statistikktjenesten Opta.

Jürgen Klopp fortvilte underveis i kampen. Foto: PETER POWELL / Reuters

– Skrekkforestilling

Etter stortapet fikk Liverpool slakt, samtidig som Aston Villa ble hyllet for sine prestasjoner.

– Ikke bli for begeistret for tidlig. Det er ennå tidlig i sesongen. Villa var helt fantastiske i kveld, mens Liverpool var forferdelige, sa Graeme Souness til Sky Sports etter kampen.

Det var Liverpool-manager Jürgen Klopp enig i.

– Først må jeg si at Aston Villa gjorde det veldig bra. De var fysiske, smarte, direkte og gjorde flere virkelig gode ting. Det gjorde ikke vi. Det så alle. Vi gjorde for mange feil – enorme feil, sa tyskeren i et intervju vist på TV 2.

Liverpool-spillerne var langt nede etter sjokktapet. Foto: RUI VIEIRA / Reuters

I en krass kommentar i lokalavisen Liverpool Echo, skriver Liverpool-korrespondent Paul Gorst at det ikke finnes unnskyldninger for et slikt tap for Merseyside-klubben.

– Dette var fullstendig pinlig, en skrekkforestilling av Liverpool. Ingenting mindre enn en fortjent og hakeslippende ydmykelse, skriver han.

Tidligere søndag tapte Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med de utrolige sifrene 1–6 hjemme mot Tottenham.

– Den sykeste dagen med fotball jeg noen gang kan huske, skriver BBC-ekspert Gary Lineker på Twitter.

Hat trick-helt Ollie Watkins tok med seg ballen hjem etter kampen. Foto: Cath Ivill / Pool Getty

Keepertabbe og hat trick

Kun fire minutter var gått da Villas rekordsignering Ollie Watkins satte inn sitt første mål for dagen. Liverpools reservekeeper Adrián tabbet seg ut og forærte Villa-kaptein Jack Grealish muligheten til å servere spissen sin, som enkelt kunne sette ballen i mål.

Snaue 20 minutter senere var Watkins frempå på ny. 24-åringen fikk skjære inn fra hjørnet av sekstenmeteren, og smalt inn 2-0 bak en sjanseløs Adrián.

Mohamed Salah holdt Liverpool inne i kampen da han reduserte med et knallhardt skudd opp i vinkelen ti minutter senere, mens John McGinn økte like etter da han klinte til fra rundt 20 meter. Ballen gikk via Liverpool-stopper Virgil van Dijk og inn i nettmaskene.

Fem minutter før pause fullbyrdet Watkins sitt hat trick da han stanget inn 4-1 fra kloss hold.

Grealish storspilte mot Liverpool. Foto: PETER POWELL / Reuters

Grealish-magi

Vertene ga seg ikke der. Ross Barkley ble tidligere i uken hentet til Villa på lån fra Chelsea, og valgte å feire det med å banke inn 5-1 etter 55 minutter. Engelskmannens skudd gikk riktignok via Liverpool-back Trent-Alexander Arnold.

Salah satte inn sitt andre for kvelden fem minutter senere på utsøkt vis, men det hjalp lite.

For Jack Grealish og hans lagkamerater var ustoppelige mot de suverene fjorårsmesterne. Etter 66 minutters spill gikk Grealishs innlegg via Fabinho og føk inn i mål. Ti minutter senere og et kvarter før slutt chippet han inn 7-2 på elegant vis da han kom alene med Adrián.

Selv om Watkins var centimeter unna å sette inn hjemmelagets åttende scoring like før slutt, ble 7-2 også sluttresultatet i det som nok glir inn i historiebøkene som en vaskeekte Premier League-klassiker og et av de mest oppsiktsvekkende resultatene noensinne.

Seieren betyr at Dean Smiths menn nå står med ni poeng og full pott etter tre spilte runder av Premier League. Kun Everton ligger foran dem på tabellen, hvor Villa har en kamp mindre spilt.

Liverpool ligger på femteplass med ni poeng etter fire kamper.

