Toppolitikere kjemper om å bli Norges beste tipper – utfordrer kjendis

Audun Lysbakken (SV), Guri Melby (V) og Sylvi Listhaug (FrP) kaster seg alle inn i kampen om å tippe EM-resultatene.

SPÅFOLK: Audun Lysbakken (SV), Guri Melby (V) og Sylvi Listhaug (FrP). Foto: Helge Mikalsen/Terje Bringedal, VG

– Dette blir tipping i ordets rette forstand, for jeg har fulgt for lite med på internasjonal toppfotball det siste året. Men jeg skal få med meg noen kamper fremover så ser vi hvordan det går, sier Melby om EM-profeten.

Venstre-lederen er en av flere politikere som kjemper om å bli Norges beste tipper.

– Jeg er spent på om jeg treffer. Det er jo alltid noen som overrasker og en favoritt som bommer, men jeg har fått med meg at England, Frankrike og Tyskland er blant favorittene, sier FrP-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg har alltid stor selvtillit i tipping, fordi jeg tror jeg har peiling på fotball. Det viser seg som regel å være feil, så jeg har bidratt med en god del penger til Norsk Tippings ulike samfunnsnyttige formål, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Har tenkt å slå Jonas

Tidligere har Ap-leder Jonas Gahr Støre delt sine tips i VG.

– Jeg har innledet sesongen i Eliteserien Fantasy ganske bra, så nå har jeg troen på topplassering i EM-profeten også. Det er åpenbart hvem jeg må slå i ligaen. Jeg har ikke tenkt å lansere meg selv som statsministerkandidat, men jeg har tenkt å slå Jonas i EM-profeten, sier Lysbakken, som tror Belgia kan gjøre det skarpt i år.

– De har hatt et av verdens beste landslag lenge, og nå har de dessuten mye erfaring og kanskje er dette siste sjanse for den gyldne generasjonen deres til å vinne et mesterskap.

Mens Guri Melby tror og håper på Danmark, har Sylvi Listhaug et øye til England.

– Jeg heier på England. Som mange andre fulgte jeg med på engelsk fotball i min ungdom. Favorittlaget var Tottenham. Paul Gascoigne og Gary Lineker var store stjerner. Og selvsagt var det et pluss at vi hadde en nordmann som voktet målet, Erik Thorstvedt.

FAVORITTER: Gary Lineker (t.v.), Erik Thorstvedt (midten) og Paul Gascoigne (t.h.). Foto: Åge Pedersen

Pubtur i Bergen

Begge trekker frem Danmarks triumf fra 1992 – hvor danskene ikke var kvalifisert, men fikk tildelt en plass fordi Jugoslavia ble utestengt som følge av Balkan-krigen – som sine beste EM-minner.

– Jeg husker at jeg satt hjemme i stua hos foreldrene mine på Sjøholt i Ørskog, forteller Listhaug.

– Selve øyeblikket jeg husker aller best var da min store helt Peter Schmeichel overlistet Marco Van Basten i straffekonken i semifinalen. Det som gjør det ekstra minneverdig, var at vi den sommeren faktisk var i Danmark på ferie, og jeg fikk kjenne litt på den euforiske stemninga blant danskene da de overrasket alle. Det var nesten på linje med da Norge slo Brasil i Marseille, mener Melby.

Audun Lysbakken trekker frem forrige gang Norge kvalifiserte seg til et stort mesterskap.

– Det beste minnet var jo det ene sluttspillet i 2000 hvor Norge var med. Begynte med en skikkelig opptur, jeg husker jeg var ute på en pub i Bergen og så Norge slå Spania etter scoring av Steffen Iversen. Så ble det en klassisk nedtur, ingen flere mål og exit etter gruppespillet.

SJOKKTRIUMF: Danmark slo Tyskland 2–0 i EM-finalen i 1992. Foto: Bjørn S. Delebekk

Utfordrer kjendis

Sylvi Listhaug var selv en ivrig fotballspiller i oppveksten.

– Jeg følger ikke med så mye som da jeg spilte selv. Det er mye fotballgale folk i stortingsgruppen vår, så her kan man få en daglig dose med input fra tysk, spansk, skotsk og britisk fotball under lunsjene om man vil.

Mens Audun Lysbakken vil slå Gahr Støre, har Guri Melby andre planer.

– Jeg vil gjerne utfordre Helene Olafsen, som jeg har møtt på Senkveld, til å tippe! Jeg har hørt at hun heier på Crystal Palace, og jeg lurer på hvem hun tror vil gjøre det bra i EM.

Fotball-EM begynner med Tyrkia mot Italia på fredag klokken 21.00. Klikk deg inn og tipp resultater du også!

