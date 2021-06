Hareides tøffe døgn: – Jeg er trøtt i hodet

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 2-1) Åge Hareide (67) var «trøtt i hodet» etter et døgn med mye grubling. I Drammen fikk RBK-sjefen mer å tenke på.

TAPTE: Åge Hareide etter 1–2-tapet i Drammen. Foto: Terje Bendiksby

– Vi må få den defensive tryggheten på plass. Det har svingt for mye, sier Hareide etter at Rosenborg tidvis fikk kjørt seg mot et aggressivt, offensivt og godt Strømsgodset-lag.

21 år gamle Halldor Stenevik fikk fortjent æren av å bli matchvinner i sluttminuttene:

Åge Hareide er en som kan bruke mye energi på å få det beste ut av spillerne sine, både før og under kampene. På Marienlyst var det en rolig og alvorlig Hareide man fikk se - også da han kom ut og snakket med deler av pressen.

VG fikk først prate med RBK-treneren på telefon etter at han hadde forlatt stadion.

– Jeg skal ikke bruke noe som helst som unnskyldning. Det viktigste er at spillerne er i form, ikke at jeg er det. Vi ville prøve å bruke fotballen til noe positivt. Nå får vi bruke tapet til noe positivt, hvis det går an. Vi må tilbake på feltet og jobbe enda hardere, sier Hareide.

Treneren skulle ha ledet Danmark i EM i fjor, men coronapandemien satte en stopper for det. Lørdag ble Hareide sjokkert da hans tidligere Danmark-elev Christian Eriksen segnet om under EM-kampen mot Finland.

– Jeg er trøtt i hodet. Det har vært lite søvn og mye grubling. Uvissheten var det verste, hvordan det gikk med gutten. Det har blitt litt mer avklart i dag, og jeg har fått snakket med staben. Men det er en sjokkartet opplevelse. Det setter sine spor, beskriver han.

På vei ut fra Marienlyst fikk Hareide hilst på eks-Rosenborger Gustav Valsvik. De to fikk ingen god avslutning på samarbeidet i Trondheim.

Valsvik følte seg presset ut av klubben ved bruk av «utfrysing og usynliggjøring», fortalte han i et intervju med Adresseavisen.

HILSTE: Åge Hareide og Strømsgodset-kaptein Gustav Valsvik. Foto: Terje Bendiksby

– Vi takket for kampen og har respekt for hverandre. Vi vet begge at det er sånn i fotballen. Det er spill-motspill, også mellom klubb og spillere. Sånne ting må vi regne med. Jeg har ikke noe vondt å si om Rosenborg eller Åge, sier Valsvik.

– Jada, det er ikke noe problem, svarer Hareide på spørsmål om de har fått skværet opp.

Valsvik står for at han ikke hadde det kjekt i sine tre siste måneder i RBK. I Strømsgodset er han kaptein, og søndag viste han seg som en leder etter at han startet søndagens oppgjør med en skikkelig brøler av et tilbakespill.

– Nå er det en ny tid. Jeg visste at folk her satte pris på meg både som spiller og menneske. Det var så viktig for meg. Nå har jeg en tydelig rolle der jeg kan bidra med det jeg er god på, sier den 195 centimeter høye stopperen.

Publisert Publisert: 13. juni 2021 21:40

