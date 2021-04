Narvik tapte anken - rykker ned

Narvik fikk ikke medhold i sin anke om å beholde plassen i ligaen. Dermed rykker de ned.

Narviks Jonathan Anders Leman jubler for scoring mot Frisk Asker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hockeyforbundet bestemte for en måned siden at Fjordkraftligaen ikke skal utvides. Narvik anket, men torsdag melder TV 2 at de har tapt i ankeutvalget og dermed må ta den tunge veien til nivå to.

Narvik rykker ned og erstattes av Ringerike Panthers. Lørenskog forblir på nivå to.

Etter at hockeyforbundet måtte avlyse sesongen halvveis på grunn av pandemien har det pågått heftige diskusjoner om hvordan de skal løse opp- og nedrykksituasjonen. Narvik havnet nederst på tabellen etter en prosentmessig utregning. Problemet var at Narvik hadde møtt langt flere av topplagene enn bunnlagene og mente grunnlaget for et nedrykk ikke var riktig.

Nordlandsklubben engasjerte Per Arne Flod som juridisk rådgiver i ankesaken. Han var ishockeypresident i årene 1992 til 1995.

– Narvik Hockey er blitt dømt ned etter et vedtak i forbundet – på tvers av anbefalingen fra Norsk Topphockey og administrasjonen i ishockeyforbundet. Vi er vel det eneste landet i verden som har gjort det på denne måten. Det er besynderlig, sa Flod til VG for litt over tre uker siden.

Leder i ankeutvalget, Johan Peter Hougen, sier til TV 2 at dommen var enstemmig.

– Vi er fornøyde med at ankeutvalget har funnet at alle vedtakene i sakens anledning er gyldig, og NIHF er glade for at saken nå kan avsluttes, sier president i NIHF, Tage Pettersen, til forbundets hjemmeside.

Narviks styreleder Terje Feragen har antydet at det kan være aktuelt å begynne å spille i svensk ishockeyliga.

