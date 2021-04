Mareritt for VIF-profil: Frykter karrieren kan være over

Hun hadde en sterk sesong i fjor som toppet seg med cup- og seriegull for Vålerenga. Nå frykter Sigrid Heien Hansen (25) at karrieren kan være over.

RØRT TIL TÅRER: Sigrid Heien Hansen tørker tårene etter at Vålerenga sikret sitt første seriemesterskap i desember i fjor. Foto: Tomm W. Christiansen

Som Kolbotn-spiller var Heien Hansen ute i to sesonger fra 2017 med sjeldne sykdommen rabdomyolyse, hvor muskler brytes ned i langt høyere grad enn det som skjer ved vanlig trening. Ifølge Norsk Helseinformatikk rammes årlig 400 i Norge av rabdomyolyse, og de fleste blir bra – men for noen kan sykdommen bli alvorlig, skriver NHI.

Heien Hansen kjempet seg tilbake på banen igjen, men i innspurten på fjorårssesongen da Vålerenga kjempet om serie- og cupgull fikk 25-åringen trøbbel igjen.

I februar, etter en helt vanlig treningsøkt med Oslo-klubben, hadde hun så vondt i venstrefoten at hun ikke klarte å gå.

– Det var slik jeg hadde det i 2017 da jeg var ute. Jeg fikk beskjed om at jeg var ute en god stund. Jeg måtte på sykehus og sjekke det. Da jeg fikk svaret på blodprøvene satte jeg maten fast i halsen. Det ble helt mørkt.

Mens hun kjemper med tårene forteller 25-åringen i podkasten «Hun presterer» om sjokket da hun ikke kunne trene og spille fotball – gå på jobb – med en venstrefot som var så vond.

VG har vært i kontakt med Sigrid Heien Hansen. Hun ønsker ikke å snakke mer om sine helseutfordringer, men gir VG lov til å gjengi innholdet ifra podkasten som hun og VIF-kollega Andrine Tomter har sammen.

Fakta Dette er rabdomyolyse Rabdomyolyse betyr direkte oversatt akutt ødeleggelse og celledød av tverrstripet muskulatur. Innholdet i muskelcellene lekker ut i blodet: salter (for eksempel kalium og kalsium), myoglobin (et nedbrytningsprodukt av muskelprotein) og en rekke enzymer. Det viktigste muskelenzymet er creatinkinase (CK) som en kan måle i sterkt forhøyede verdier i blodet. Denne plutselige og store utskillelsen av «avfall» fra døde muskelceller kan gi fra bagatellmessige til livstruende forandringer i kroppen. Typiske symptomer er smerter, hevelse og svakhet i den rammede muskulaturen, samt utskillelse av store mengder pigment i urinen, noe som gjør urinen rødbrun på farge. Akutt nyreskade kan forekomme ved alvorlig rabdomyolyse. Ved mindre alvorlige former for rabdomyolyse har man mindre uttalte symptomer og ingen nyresvikt. Rabdomyolyse er ikke svært sjelden. Ut fra amerikanske tall kan man anslå at det forekommer cirka 400 tilfeller årlig i Norge. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon. De fleste blir bra, men for noen kan sykdommen bli alvorlig. Tidlig diagnose og tidlig behandling kan være livsviktig og avgjørende for å bli helt frisk. Kilde: Norsk Helseinformatikk Les mer

– Du får en støkk i deg og tenker «faderullan, nå er jeg ute i ett år og kanskje ikke kan spille igjen». Nå må jeg legge opp. Det er en utrolig sorgfølelse, sier en dønn ærlig Heien Hansen og forteller hvor forferdelig det har vært å forholde seg til lagkamerater, trener og medier etter at problemene vendte tilbake.

Hun har beskrevet fotballen som sin kjæreste og nå har hun kjærlighetssorg.

– Det har vært helt jævlig. Jeg har ikke brukket en fot, ikke ødelagt et korsbånd, jeg har ikke noe svar. Jeg har en muskulatur som ikke tåler den treningen jeg gjennomfører. Det gjør at du ikke har lyst til å snakke med lagvenninnene eller gå på trening. Det verste er å ikke vite hva som skjer.

I podkasten sier VIF-spilleren at hun har et håp om å komme tilbake på fotballbanen – igjen.

– Jeg skal prøve å komme tilbake, men jeg vet ikke om det går. En del av meg sier at det må jo gå bra, det må jo ordne seg. Samtidig må du forberede deg på at du må slutte. Jeg er glad jeg opplevde det i fjor (vant cup og serie), jeg følte meg lettet. Det er dramatisk å si, men en del av meg følte at det kanskje var siste gang.

Med seriestarten tre uker unna tar Sigrid Heien Hansen små steg fremover.

– Jeg begynte å jogge igjen for tre uker siden. Jeg jogger 10 minutter, så fri en dag, så 15 minutter og fri en dag. Jeg er kommet til 20 minutter. Så langt går det bra. Jeg tror ikke det blir det siste, sier hun.

Thomas Torgalsen er lege på Olympiatoppen og sier at det kun er hvile som kan bidra til å bli friskmeldt. Han kjenner ikke til utøvere som har fått alvorlige skader rabdomyolyse.

– Rabdomyolyse er en veldig kraftig form av det som vanligvis skjer i musklene under trening. Muskelcellene blir skadet og da lekker det ut spesielle proteiner fra muskulaturen som også kan skade indre organer, spesielt nyrene hvis det er mye av det. Det vanligste problemet for idrettsutøvere som skader seg under trening er en periode med smerter, hevelse, redusert kraft og bevegelighet, sier Torgalsen.

Han vil ikke kalle det en sykdom, men en skade man vanligvis ellers i samfunnet får i forbindelse med ulykker.

– Vi har noen tilfeller jeg kjenner til, med både kjente og mindre kjente utøvere, som har oppstått i forbindelse med veldig monoton bruk av muskulatur. De tilfellene jeg kjenner til har det ikke vært noen større problemer enn at de gjør vondt i de aktuelle musklene en viss tid. Jeg kjenner ingen som har fått skade på indre organer, sier Torgalsen.

