Champions League-håpet lever for Liverpool – vant thriller på Old Trafford

(Manchester United - Liverpool 2–4) Ole Gunnar Solskjær (48) så ut til å treffe perfekt på kampplanen, men så våknet Liverpool.

CL-HÅP: Roberto Firmino og Mohamed Salah hadde aldri tidligere scoret på Old Trafford, men noterte seg for henholdsvis to og ett mål. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

Plutselig var fjorårets seriemester til å kjenne igjen og herjet til tider med vertene på Old Trafford.

Jürgen Klopp (53) & co. kunne juble for tre særs viktige poeng, som gjør at Liverpool har Champions League-skjebnen mer eller mindre i egne hender.

Dersom Liverpool vinner sine tre gjenværende kamper skal det mye til at de ikke ender blant de fire beste i Premier League, ettersom Chelsea og Leicester møtes innbyrdes.

Liverpool har igjen bortekamper mot West Brom og Burnley før de avsluttere hjemme mot Crystal Palace.

Omdiskutert straffesituasjon

Manchester Uniteds tette kampprogram har vært et hett tema de siste dagene. Med tre kamper på fem dager var det bare Eric Bailly igjen fra laget som møtte Leicester tirsdag.

Hjemmelaget gikk imidlertid ut i hundre og skapte trøbbel for Liverpool med sitt høye press.

De rødkledde tok også ledelsen ved Bruno Fernandes. Portugiseren skrudde ballen med utsiden av foten og fikk god hjelp fra Nat Phillips, som satte den i eget mål med skinnleggen.

Utover i omgangen tok Liverpool seg kraftig opp. Litt over midtveis i omgangen fikk gjestene straffe da Eric Bailly satte inn en takling på Phillips.

OMDISKUTERT: Eric Bailly setter inn en hard takling på Nat Phillips. Foto: DAVE THOMPSON / X01348

Han traff ballen først, men også Phillips. Dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket, men ombestemte seg etter å ha tittet på videobildene.

– Det der må være lov i fotball, mente Brede Hangeland i TV 2s studio.

– Liverpool snytt for straffe. Hensynsløs takling, skriver eks-dommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter.

TV-TITTING: Anthony Taylor titter på situasjonen og bestemmer seg for at det ikke skal dømmes straffe. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

Målfest

Syv minutter senere fikk Liverpool imidlertid ballen i mål. Nat Phillips var nok en gang involvert da han sendte ballen inn foran mål, hvor Diogo Jota vartet opp med en lekker hælflikk.

Like før pause sendte Trent Alexander-Arnold inn et strålende frispark. Roberto Firmino rev seg fri på bakre stolpe og headet inn 2–1, og dermed var kampen snudd.

KONTANT: Roberto Firmino løper seg fri fra Paul Pogba og header inn 2–1 til gjestene. Foto: DAVE THOMPSON / POOL

Samme mann viste seg frem etter pause. Igjen var det Alexander-Arnold som hamret til. Henderson ga en retur ut i farlig område, og der satte Firmino ballen i mål.

Liverpool satte ikke ned tempoet av den grunn. Diogo Jota traff stolpen like før timen, mens Alexander-Arnold hadde en ny god mulighet noen minutter senere.

Solskjær-grep

Ole Gunnar Solskjær tok grep og byttet inn Mason Greenwood for brasilianske Fred – som slet voldsomt – og flyttet Paul Pogba ned på midtbanen.

Fem minutter senere vartet United opp med et flott angrep. Det endte med at Edinson Cavani spilte fri Marcus Rashford, som trillet den via stolpen og inn bak en utrusende Alisson.

BETENKT: Ole Gunnar Solskjær & co. har spilt tre ligakamper på fem dager og klarte ikke å slå Liverpool. Han gjorde ti endringer på laget. Foto: Peter Powell / Pool EPA

Like etterpå hadde United en enorm mulighet til å sette en 3–3, men Phillips reddet på streken.

Sadio Mané kommer deretter alene med Dean Henderson, men målvakten gjorde en glimrende jobb og stoppet senegaleseren.

United-målvakten var imidlertid sjanseløs da Mohamed Salah stormet gjennom og satte sitt 21. ligamål for sesongen – like mange som Harry Kane.

