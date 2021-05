Dønnum sviktet i VIF-nedtur: – Elendig

VALLE (VG) (Vålerenga – Kristiansund 1–2) Da VIF fikk muligheten til å hente seg inn i kampen etter en begredelig times spill, bommet lagets store stjerne under kontroversielle omstendigheter.

Kristiansund hadde ikke scoret et eneste mål i 2021, hverken i Eliteserien eller i treningskamper.

Borte mot VIF hadde de scoret to da det var spilt 56 minutter: Først bredsidet Snorre Strand Nilsen inn det første, så doblet Dan Peter Ulvestad med et hodestøt – begge etter målgivende pasning fra hjemvendte Torgil Gjertsen.

Så fikk VIF en livslinje da Christian Borchgrevink skaffet straffe. Brennhete Aron Dønnum tok ballen og skrittet opp fra elleve meter, men skjøt rett på Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Returen satte han smått utrolig nok utenfor mål. Men TV-bildene viste at McDermott sto langt utenfor egen strek da straffen ble skutt, og at den etter regelboken dermed skulle blitt tatt om igjen.

– Jeg synes det er dårlig av dommeren å ikke se det. Da sier reglene at den skal tas om igjen, sier Dønnum til VG, og sier at han også mener han burde hatt straffe for å ha blitt felt da han satte returen utenfor.

RETUREN: Dønnum fikk heller ikke i returen i mål og mente i ettertid han skulle hatt et nytt straffespark. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det sier dommeren selv. De har beklaget det etter kampen og sagt at den skulle bli tatt om igjen, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Treneren var uansett ikke fornøyd med prestasjonen til Vålerenga.

– Det er skuffende at vi taper en kamp hvor vi, spesielt i andre omgang, har kommando, sier Fagermo, og forteller at hovedproblemet til Vålerenga var at de ikke klarte å bryte ned Kristiansund-forsvaret og for ofte rotet bort ballen rundt 16-meteren.

I pressesonen etter kampen fortalte Kristiansund-trener Christian Michelsen at han ikke hadde sett den aktuelle situasjonen, og lirte av seg frustrasjon mot både NRK og TV 2 for spørsmålene om situasjonen. Da han kom bort til VG, fikk han se bildene som viste at McDermott var litt for tidlig ute.

– Jo, han står litt foran, sier Michelsen med et smil om munnen.

– Regler er regler, men man må ikke ødelegge. Det skal være litt diskusjoner, både under, før og etter. Fotballen må få leve, sier Michelsen.

McDermott selv forklarer at grunnen til at han havnet for langt frem var at Dønnum stoppet opp i oppløpet, noe som fikk keeperen selv til å ta et steg frem.

– Det var ikke noe jeg var klar over selv, sier McDermott til VG.

BOMMET: Aron Dønnum misbrukte straffen sin mot Kristiansund.

Det førte til en tirade fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen på FotballXtra:

– Han står 40 cm utenfor streken med begge beina. Det er elendig dømt, men også et elendig straffespark av Dønnum og et elendig forsøk på returen. Tre elendige prestasjoner på kort tid – én av hoveddommer og to av Dønnum.

Amor Layouni, benket for anledningen, satte fart på VIFs angrepsspill etter at han kom inn. Et glimrende innlegg fant hodet til Dønnum, som fikk et godt treff, men gigantmuligheten ble stoppet av McDermott.

Selv om han sviktet i avgjørende situasjoner, var Dønnum i tredje kamp på rad den desidert mest skapende offensive spilleren for Vålerenga.

Men det var hans to kolleger på topp som fikset reduseringen: Layouni la inn til Vidar Örn Kjartansson, som bredsidet inn sesongens første seriemål, men det ble ikke mer enn en trøstescoring.

Dermed gikk Vålerenga på årets første tap i Eliteserien, mens Kristiansund innkasserer sårt tiltrengt selvtillit og tre poeng.

Publisert Publisert: 16. mai 2021 16:51 Oppdatert: 16. mai 2021 17:47