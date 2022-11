Casemiro-kunst sendte Brasil videre

(Brasil – Sveits 1–0) Brasil stanget og stanget, men et øyeblikks magi fra Casemiro (30) sikret tre poeng og avansement for VM-favoritten.

Sveitsiske redninger og VAR-annullering så ut til å stoppe brasiliansk jubel, men drøye fem minutter før slutt dukket Casemiro opp og klinket inn seiersmålet med sitt drømmetreff.

Rodrygos flikk åpnet opp det som stort sett hadde vært et kompakt sveitsisk forsvar, og på volley banket Casemiro til. Da ballen tok en liten berøring i Sveits-stopper Manuel Akanji, var det ikke mye keeper Yann Sommer kunne gjøre.

Casemiro kunne juble for sitt første VM-mål i sin sjette kamp på fotballens største scene, og sendte samtidig Brasil til åttendedelsfinale.

MATCHVINNER: Casemiro scoret sitt første VM-mål.

VG-BØRSEN BRASIL-SVEITS BRASIL (4-3-3): Alisson 5 Éder Militão 7

Marquinhos 6

Thiago Silva 6

Alex Sandro 7 Lucas Paquetá 5

(Rodrygo) 7

Casemiro 8 BB

Fred 5

(Bruno Guimaraes) 5 Raphinha 6

Richarlison 4

Vinícius Júnior 7 SVEITS (4-2-3-1): Yann Sommer 6 Silvan Widmer 5

Manuel Akanji 6

Nico Elvedi 5

Ricardo Rodríguez 5 Remo Freuler 5

Granit Xhaka 5 Fabian Rieder 5

(Renato Steffen) 4

Djibril Sow 4

Ruben Vargas 5

(Edmilson Fernandes) 5 Breel Embolo 5 Vurdert Knut Espen Svegaarden.

Det klarte de også uten sin største stjerne må banen. Neymar måtte nemlig ut drøye ti minutter før slutt i Brasils 2–0-seier mot Serbia, og i etterkant bekreftet landslagssjef Tete at han spilte omtrent 70 minutter av oppgjøret med skade.

Ankelskaden gjør at resten av VM er i fare for Neymar, og dermed ble mandagens kamp mot Sveits den tredje han mistet for Brasil i VM siden debuten i 2014. De to forrige kom under mesterskapet på hjemmebane i 2014, og endte med brutale tap: først 1–7 mot Tyskland i semifinalen, før det ble 0–3 mot Nederland i bronsefinalen.

SKADET: Neymar måtte ut etter en hard takling drøye ti minutter før slutt mot Serbia.

Denne gangen klarte Brasil seg uten Neymar, og yppet seg allerede fra start. De klarte imidlertid ikke å produsere de store mulighetene før Raphinha serverte Vinícius Júnior like før halvtimen var spilt. 22-åringen fikk stå helt alene i det sveitsiske feltet, men skuddet klarte ikke å overliste solide Sommer.

I den andre omgangen klarte imidlertid Vinícius å score på den sveitsiske sisteskansen. Casemiro spilte Real Madrid-stjernen fri ute til venstre, og han fulgte opp med å plassere ballen iskaldt i det lengste hjørnet.

Vinícius slapp jubelen løs for det han trodde var sin første VM-scoring, men 107 sekunder etter at ballen lå i nettet reiste dommeren hånden for offside på Richarlison i oppbyggingen av angrepet.

Da så det ut til å ebbe ut i 0–0 for femte gang under mesterskapet i Qatar, men Casemiro ville det annerledes og sendte Brasil videre fra gruppen.

Etter to av tre kamper topper Brasil gruppe G med seks poeng. Sveits er nummer to med tre poeng, mens Kamerun og Serbia begge har ett poeng. I de avsluttende kampene fredag spiller Brasil mot Kamerun, mens Sveits møter Serbia.

