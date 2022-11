Danmark langer ut: – FIFA har brukt bøllemetoder

Det danske fotballforbundet (DBU) synes FIFAs trusler mot det regnbuefargede kapteinsbindet er «fullstendig uakseptabelt».

DROPPET REGNBUEFARGENE: Danmark-kaptein Simon Kjær turte ikke å risikere gult kort for å bære det regnbuefargede kapteinsbindet i VM-åpningen mot Tunisia tirsdag.

– FIFA har brukt bøllemetoder, sier fotballdirektør Peter Møller.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon akkurat nå. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er sint. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier estleder Jesper Møller.

DBU-direktør Jakob Jensen fortellerat DBU skrev til FIFA i september at de aktet å bære det regnbuefargede kapteinsbindet under VM i Qatar, men at de ikke fikk svar.

De deltok så på et møte med FIFA 12. oktober, uten at de fikk noe svar fra FIFA der heller. På spørsmål om de har fått vite hva som er galt med kapteinsbindet, svarer Jensen:

– Det må du spørre FIFA om. Vi foreslo at de lagde en kampanje mot diskriminering. Vi ble overrasket i prosessen over at FIFA ikke hadde samme synspunkter som oss, sier Jensen.

DBU-direktøren fortsetter pressekonferansen med en dag for dag gjennomgang:

– 19. november møtte alle de syv nasjonene FIFA. De ville sanksjonere med bøter, og den boten var vi klar til å betale, sier Jensen.

– 20. november møtte vi FIFA for å diskutere migrantarbeidere, og på det møte begynte FIFA plutselig å snakke om kapteinsbindet igjen. Det begynte å røre seg forskjellige rykter på kvelden om at det ville bli delt ut gult kort.

– 21. november eskalerte saken ytterligere, da FIFA ville diskutere saken med England. Her gjorde de det klart at det ville bli sportslige sanksjoner, med minst gult kort, avslutter Jensen.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Det er fullstendig uakseptabelt det vi opplever. Det er dypt kritikkverdig og vi kommer til å reagere på det, sier Jesper Møller.

– Tyskland er i gang med en juridisk undersøkelse. Når man kan bruke kapteinsbindet i Nations League, hvorfor kan vi ikke nå? Det kommer det til å være et møte om igjen i morgen, forteller Møller videre.

På pressekonferansen etter 0–0-kampen mot Tunisia, ble Danmark-kaptein Simon Kjær – som droppet det regnbuefargede «OneLove»-bindet – spurt om hans tanker om situasjonen.

– Jeg synes det er fullstendig latterlig at vi ikke får lov til det, sa Kjær da.

– Det er mange som mener at dere burde tatt det gule kortet, kontret et dansk reporter og tittet mot Kjær.

– Mener du det? svarte midtstopperen – med enda strammere blikk.

– Jeg spør deg...

– Jeg spør mener du at jeg skulle gått inn på banen med et gult kort, og etter bare fem minutter risikert å få det røde og satt fotballen til side i et VM?

Jesper Møller synes lite om at FIFAs avgjørelse skal sette spillerne under press.

– Å bringe spillerne våre i en sånn situasjon så kort tid før en åpningskamper er uakseptabelt og dypt kritikkverdig, sier DBUs fotballdirektør.