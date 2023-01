Fransk fotballpresident suspendert

Den franske fotballpresidenten Noël Le Graët opplever storm etter å ha kommet med syrlige kommentarer om Zinédine Zidane og beskyldninger om seksuelle trakassering. Nå er han suspendert.

ANGRIPES: Den franske fotballpresidenten Noël Le Graët.

Onsdag ble holdt et ekstraordinært møte i styret til det franske fotballforbundet hvorpå presidenten nå er blitt suspendert, ifølge Reuters.

I tillegg til alvorlige beskyldinger om seksuell trakassering - fra flere kvinner, blant annet fra en kvinnelig agent, har det skapt reaksjoner at Le Graët nylig kom med kontroversielle uttalelser i et intervju med radiostasjonen RMC i etterkant av kontraktsforlengelsen med Didier Deschamps som fransk landslagssjef.

I forveien ble Zinédine Zidane lenge koblet til jobben, men for Frankrikes fotballforbund (FFF) var det uaktuelt å vrake mannen som har ledet «Les Bleus» til to strake VM-finaler (seier i 2018, tap i 2022).

– Jeg er helt klar over at Zidane alltid var på radaren. Han har mange tilhengere, og flere ventet på Deschamps' avgang. Men hvem kan sette en finger på Deschamps? Ingen, sa Le Graët.

– Hva så hvis Zidane hadde kontaktet meg? Jeg ville ikke tatt telefonen engang.

TAS I FORSVAR: Superstjernen Kylian Mbappé er blant dem som tar Zinédine Zidane i forsvar etter Le Graëts kommentarer.

De krasse kommentarene er ikke blitt godt mottatt i Frankrike. Superspissen Kylian Mbappé tok søndag kveld til Twitter og skrev følgende: «Zidane er Frankrike. Vi er ikke respektløse mot legenden på denne måten».

Landets idrettsminister Amelie Oudea-Castera anmodet forbundstoppen om å gi Zidane en unnskyldning. Hun kritiserte Le Graët for å ha en «skammelig mangel på respekt for en legende i fotballen».

Mandag kom beklagelsen. Le Graët la seg flat og vedgikk at han aldri burde gjort intervjuet.

– Uttalelsene gjenspeiler overhodet ikke mitt syn på spilleren han var og treneren han er blitt. Jeg innrømmer at det var klumsete sagt av meg, sa han.

TAR OVER: Visepresident Philippe Diallo på vei til onsdagens ekstraordinære møte.

Per onsdag ettermiddag har presidenten ikke kommentert beskyldningene om seksuell trakassering fra spilleragent Sonia Souid, som hevder seg utsatt for ubehageligheter fra 81-åringen i perioden 2013 og 2017.

Men han har tidligere tatt til motmæle overfor beskyldningene som har kommet fra andre kvinner.

Noël Le Graët ble så sent som i november beskyldt for seksuell trakassering via sms til flere kvinner.

– Nei (jeg har aldri sendt upassende tekstmeldinger). Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal skrive dem. Det er ingen tekstmeldinger fra meg, svarte han da.

Et føderalt tilsyn undersøker nå flere vitnesbyrd med tøffe påstander i saken. Noël Le Graët var tirsdag inne til avhør, ifølge E’quipe.

Onsdag ble det altså kalt inn til et ekstraordinært møte, og nå er president LE Graët suspendert. Visepresident Philippe Diallo styrer i hans sted.

Det skal nå avholdes en granskning, og resultatene skal trolig bli presentert i slutten av januar.