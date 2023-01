Østberg imponerte i sprengkulden: – Klarer ikke å bevege munnen

I sprengkulden på Gjøvik var det Kjelsås som vant kvinnenes stafett i NM. Ingvild Flugstad Østberg (29) imponerte med en kanonetappe.

forrige





fullskjerm neste SPRENGKULDE: Det var bikkjekaldt under stafetten på Gjøvik. Her er Ingvild Flugstad Østberg etter andreetappen. 1 av 4 Foto: Heiko Junge / NTB

Det var Sigrid Leseth Føyen og Kjelsås som til slutt tok gullet. Konnerud IL tok sølv, mens Tromsø Skiklubb Langrenn tok den siste pallplassen.

Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb) imponerte med en kanonetappe, der hun hentet inn cirka 40 sekunder. Gjøvik endte til slutt på sjetteplass.

– Jeg klarer ikke å bevege munnen. Jeg er litt hvit i kjakene, har jeg hørt. Det var kaldt, men det er jo vanvittig gøy å gå stafett. Jeg blir bare glad når jeg går, samtidig som det er slitsomt og selvfølgelig kaldt, sier en stotrende Østberg til NRK, før hun før beskjed av reporteren om å gå inn og varme seg.

– Kinnene mine ser ikke bra ut? Nei, ups. Da får jeg gjøre det, sier Østberg.

forrige

fullskjerm neste TOK GULL: Kjelsås IL, med Sigrid Leseth Føyen, Runa Nykkelmo Ulvang og Nora Sannes på laget, vant stafetten. 1 av 2 Foto: Heiko Junge / NTB

På grunn av sprengkulden i Gjøvik måtte lørdagens konkurranser avlyses. Østberg uttalte til VG at det var en «kjedelig», men riktig avgjørelse.

– Er det under 20 minus så er det riktig avgjørelse. Det er helsen til utøverne du må tenke på. Da er det for kaldt rett og slett, sa Østberg.

Det var også usikkert om det var forsvarlig å holde søndagens stafetter. 18 minusgrader er grensen for å gjennomføre renn. Målinger i 10-tiden viste 17,9 minusgrader, dermed kunne stafettene gå med minst mulige margin. Herrenes stafett går klokken 13.30.

Anna Svendsen (Tromsø Skiklubb Langrenn) kjørte på tidlig og skaffet seg en liten luke på den første den etappen. Johanne Hauge Harviken (Strandbygda IL) og Marte Skaanes (Strindheim IL) var nærmest, cirka seks sekunder bak.

Svendsen opprettholdt det forspranget frem til første veksling etter fem kilometer.

– En glimrende førsteetappe, konstaterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

IMPONERTE: Ingrid Flugstad Østberg gikk en strålende etappe for Gjøvik Skiklubb.

Synne Arnesen tok over for Svendsen. Tromsø-løperen banket til fra start, og etter 6,5 kilometer hadde hun økt forspranget betraktelig. Da hadde hun over 20 sekunder ned til nestemann.

Bak Arnesen tok Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb) styringen. Ved veksling var hun 40 sekunder bak, men luken var halvert når Østberg hadde gått halve etappen.

– Det er gøy å se at Østberg jager Arnesen for å veksle først, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland. Ved veksling var det bare tre tideler som skilte dem i sprengkulden på Gjøvik.

Andrine Fuglerud Flugstad (Gjøvik Skiklubb), kusinen til Flugstad Østberg, klarte imidlertid ikke å holde følge med Tone Lise Pedersen (Tromsø Skiklubb Langrenn). Seierskampen skulle imidlertid stå mellom Tiril Liverud Knudsen (Konnerud IL) og Sigrid Leseth Føyen (Kjelsås IL). Duoen kjørte inn Pedersen og fikk en solid luke halvveis på den siste etappen.

Leseth Føyen sikret til slutt gullet for Kjelsås, fem sekunder foran Konneruds Liverud Knudsen.