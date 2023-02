Qatar-bud på Manchester United bekreftet: – Jeg blir veldig, veldig lei meg

Fredag kveld bekrefter sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani (44) at han har lagt inn bud på klubben. Komiker Henrik Fladseth (34) er usikker på om han vil fortsette å holde med Manchester United dersom Qatar-investorer blir de nye eierne.

TIL SALGS: Den qatarske sjeiken Jassim Bin Hamad Al Thani har lagt inn bud på Manchester United.

Budbekreftelsen kommer frem i en uttalelse av sjeiken selv. Han er broren til emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Jassim Bin Hamad Al Thani er styreformann i en av Qatars største banker, Qatar Islamic Bank.

OFFISIELL UTTALELSE: Slik ordlegger Qatar-sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani seg i bekreftelsen av budet på Manchester United.

«Målet er å gjøre slik at klubben kommer tilbake til gamle høyder både på og utenfor banen og vi vil – først og fremst – sørge for at fansen er hjertet til Manchester United igjen», står det i sjeikens uttalelse.

Innen 23.00 fredag må potensielle oppkjøpere av Manchester United ha sendt inn dokumentasjon på nok investeringsmidler og meldt sin interesse for å kunne bli nye eiere av den engelske storklubben.

Av de interesserte skal tre ulike investorgrupper fra Qatar være blant favorittene til å overta plassen til den omstridte Glazer-familien, som har vært eiere i klubben siden 2005.

Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. De kommuniserer sjeldent med fansen

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United

Komiker og Manchester United-supporter Henrik Fladseth boikottet fjorårets fotball-VM i Qatar, og er usikker på om han kan fortsette å holde med gigantklubben dersom investorer fra den lille ørkenstaten blir Uniteds nye eiere.

– Jeg blir veldig, veldig lei meg for den utviklingen som er i fotballen. Det er bare en ond sirkel som fører til fotballens død - slik vi kjenner den, innleder Fladseth overfor VG.

– Sportsvasking har blitt en del av hverdagen for mange, og flere vil sikkert synes at det er helt greit. Men, nei, jeg vet ikke om jeg orker å være med på det, legger han til.

FOTBALLENTUSIAST: Henrik Fladseth er ivrig Manchester United-supporter.

Han vedgår samtidig at det ikke blir lett å eventuelt gi seg som supporter.

– Det er jævlig surt å gi seg når det først går så bra, da, ler han.

– Blir kanskje D-dagen

Journalist for Manchester United Supporters Club Scandinavia, Eivind Brennhovd Holth, er blant de som følger klubben tettest i Norge. Han tror ikke det finnes et universelt svar på hva United-supporterne nå vil gjøre.

– Fladseth er inne på det spørsmålet veldig mange stiller seg nå. Det er vrient å vite hvordan man skal forholde seg til det. For mange vil det være altfor brutalt å si «takk for meg» etter å ha fulgt klubben hele livet. Alternativet i den andre enden er ikke til å leve med, sier Holth til VG.

Helt siden oppkjøpet av Manchester United i 2005 fra den velkjente, og utskjelte, Glazer-familien har det hersket misnøye i Uniteds supportermiljø. Nå venter et potensielt nytt kontroversielt salg.

– Etter å ha ventet 18 år på denne dagen så viser det seg at gresset ikke nødvendigvis er grønne på den andre siden. Det som skulle være en frigjøringsdag blir kanskje D-dagen D-dagenD-dagen er det mye brukte navnet på 6. juni 1944, den første dagen i den allierte invasjonen og frigjøringen av Frankrike under andre verdenskrig. D-dagen var starten på invasjonen av Normandie.. Det er vanskelig å forholde seg til hva det vil innebære å være United-supporter da, sier Holth.

Samtidig tror Holth at hvem som eier klubben for mange vil gå i glemmeboken.

– Jeg antar at noen vil takke for seg, andre vil kanskje etter hvert ikke bry seg om hvem som eier klubben. Vi må kalle en spade for en spade. Hverdagen kommer på et tidspunkt, spesielt hvis nye eiere gjør mange store investeringer. Da er det lettere for mange å glemme.

– Det beste svaret jeg kan gi er at av veldig mange jeg har møtt så er det mange som har panikk og desperasjon nå, avslutter United-journalisten.

I tillegg til diverse investorselskaper fra Qatar, er Ineos-eieren Sir Jim Radcliffe blant de heteste kandidatene til å overta eierskapet i klubben. Radcliffe er en av Storbritannias rikeste menn.

Også et saudiarabisk, privat selskap har kastet seg inn i kampen om overtakelsen, ifølge The Telegraph.

Fladseth er ikke i tvil om hvem han ønsker som klubbens nye eiere:

– Jeg håper selvfølgelig at det blir Radcliffe.

Han understreker at han i likhet med store deler av United-supportere har vært misfornøyd med Glazers-familien som eiere i klubben over lang tid.

– Først ble vi kjøpt opp av Glazers, som er gjerrigknarker og har påført United masse gjeld, og nå blir vi kanskje kjøpt opp av noen som utelukkende kaster penger rundt seg og ødelegger all naturlig økonomisk vekst. Hele greia er dritt, oppsummerer 34-åringen.