Aleksander Aamodt Kilde slått med en hundredel: VM-gullet glapp

COURCHEVEL/OSLO (VG) Aleksander Aamodt Kilde tok sin aller første VM-medalje i dag. Men det ble ikke gull, for James Crawford var ett hundredel raskere enn nordmannen ned super-G-løypen.

Kilde forklarer hvor seieren røk. Hvor hundredelet glapp.

– En sving, siste hjørnet inn i henget. Der kommer han og tar meg. Det er kjipt altså, sier Kilde til Viaplay.

Kilde var borte hos Crawford etterpå. Han smilte, sa noen ord og lo litt under solen i Frankrike før han la armen rundt kanadieren.

Viaplay-ekspert og tidligere verdensmester i utfor, Kjetil Jansrud, kunne nesten ikke tro det han så.

– Ett hundredel altså. De kanadierne stjal gullet mitt, nå kommer de igjen. Det kommer alltid en outsider i super-G, sier Jansrud.

– Aleksander gjorde et kjempeløp, men James gjorde «the run of his life», sier Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt, som selv «tapte» ett OL-gull med fire hundredeler i Lillehammer i 1994, da tok amerikaneren Tommy Moe utforgullet.

Det ble drama nesten fra start i super-G. Dominik Paris, med startnummer seks, falt da han mistet kontroll over den venstre skien i en portpassering. Det så dramatisk ut i 114 kilometer i timen, men franskmannen var fort oppe og gikk på benene.

Også Atle Lie McGrath falt fra sitt startnummer 22. Skien skled ut og han gikk nesten ut i spagaten i over 100 kilometer i timen. Han skled på rumpa et godt stykke, men reiste seg kjapt og var på benene. Men på TV-bildene like etter kunne det se ut som han haltet litt. Kjetil Jansrud ble bekymret for menisken:

– Jeg liker det ikke, sier Jansrud.

Og selve VM-rennet kunne heller ikke blitt mer dramatisk.

Verdenscupleder Marco Odermatt kjørte inn til bestetid, 0,28 sekunder foran Loic Meillard. Odermatt knyttet og hevet armen fornøyd. Men hjemmehåpet Alexis Pinturault var enda bedre, og kjørte 0,11 sekunder fortere.

KAMP: Kilde mot Crawford i løypa.

Så var det Kilde sin tur. I sin VM-start nummer 14 kjørte Kilde for sin første VM-medalje. Og han kjørte inn til ledelse. Han var 0,25 sekunder foran Pinturault.

Men så kom kanadieren James Crawford, og i mål var han ett hundredel foran Kilde. Smak på den: Ett hundredel. Omgjort til et regnestykke så betyr det at Crawford var 27,6 centimeter før Kilde i mål etter 1857 meter.

Dette blir eventuelt Crawfords første seier denne sesongen. Han har ikke vært på pallen i super-G denne sesongen, men han ble nummer to i Bormio-utforen og nummer tre i Beaver Creek-utforen.

Crawford tok bronse i kombinasjonen i OL i fjor. Da var han fra seg av begeistring. Da kom han på plassen bak Kilde.

LEDET I MÅL: Aleksander Aamodt Kilde var best da han kjørte i mål, men ble slått med ett hundredel av James Crawford.

Aleksander Aamodt Kilde kom til VM som en av to storfavoritter i fartsdisiplinene. Nordmannen har to verdenscupseire i super-G og fem i utfor denne sesongen.

Og på lagradioen til de neste norske herrene på start sa Kilde at det bare var å stå på og kjøre rent. Adrian Smiseth Sejersted fikk grønne tider i starten og ledet, men han kjørte i mål til 6. beste tid. 0,62 sekunder bak Crawford.

Kilde har aldri vært på pallen i VM. Beste plassering foran torsdagens super-G var 4. plass i super-G i St. Moritz i 2017, i samme mesterskap ble han nummer fire i kombinasjonen.

Det er kaldt i Courchevel på super-G-dagen, men solen skinner.

– Jeg våknet før klokken. Det er et godt tegn. Jeg er ganske nervøs. Men det er greit, sa Kilde til Viaplay før start.

VM-løypen er kort, med kjøretid på rundt ett minutt og syv sekunder for de beste. Da Kilde vant super-G i Wengen var vinnertiden ett minutt og 47 sekunder.

Argeste konkurrent Marco Odermatt hadde startnummer syv, to nummer før 30-åringen fra Bærum. Men Odermatt er relativt overraskende ute av medaljekampen. Det er første gang han er utenfor pallen denne sesongen.

Kjæresten Mikaela Shiffrin tok VM-sølv i samme disiplin onsdag, da sa hun dette om Kilde:

