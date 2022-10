Fransk avis hevder PSG startet svertekampanje mot Mbappé

Paris Saint-Germain anklages for å ha startet en svertekampanje mot blant andre Kylian Mbappé - ved hjelp av eksternt byrå. Den franske klubben avviser påstandene.

Kylian Mbappé jubler over scoring mot Benfica tirsdag - men målet ble annulert.

Det er de undersøkende journalistene i Mediapart som hevder dette i en artikkel onsdag.

Paris Saint-Germain skal ha hentet inn et eksternt byrå for å lage falske Twitter-kontoer som skulle angripe spillere, ledere og media, ifølge avisen.

Byrået det handler, Digital Big Brother, bekrefter overfor Mediapart at de ble hyret inn av Paris Saint-Germain.

Klubben derimot benekter påstandene som kommer fram i artikkelen.

– Paris Saint-Germain benekter fullstendig anklagene fra Mediapart. Klubben har aldri hatt kontrakt med noe byrå om å undergrave noen person eller institusjon, heter det, gjengitt av den kjente journalisten Ben Jacobs på Twitter.

Den anerkjente franske nettavisen Mediapart, som bedriver gravende journalistikk, har onsdag kommet med en 50 siders lang undersøkelse utført av Clément Fayol og Yann Philippin. Der kommer det frem at Paris-Saint-Germain skal ha leid inn selskapet Digital Big Brother (DBB) for å mobilisere en hær av falske Twitter-kontoer som skulle sverte blant annet deres egen stjernespiller, Kylian Mbappé.

Mediapart er en uavhengig fransk nettavis som ble opprettet i 2008 og som er anerkjent for sin undersøkende journalistikk.

Et eksempel som nevnes er fra mars 2019, da det dukket opp rykter om en mulig overgang til Real Madrid for Mbappé. Spissen hadde gitt et intervju der han ønsket å bli - til tross for at klubben var utslått av Champions League. En konto, Paname Squad – som Mediapart hevder å ha vært styrt av PSG – gratulerte spissen med avgjørelsen, men ba også spillerne om å «arbeide i stillhet».

Kontoen postet også en kritisk melding da Mbappé ble kåret til årets spiller i Ligue 1 og mente at det kanskje var på tide for ham å ta på seg «mer ansvar».

Litt over en time etter publiseringen av Mediapart-artikkelen nektet PSG nok en gang, denne gangen overfor RMC Sport, for å ha betalt et byrå for å nedverdige noen. Dessuten sier en kilde nær klubben til RMC Sport:

«Tror du virkelig vi ansetter folk til å trolle våre egne spillere? At vi troller Jean-Michel Aulas? Det er en haug med fullstendig tull. , det er opp til dem - absolutt ingenting å gjøre med klubben. Vi brukte det siste året på å fornye Mbappé med den største kontrakten i verdensidretten og som involverer president Macron, og du tror at vi trollet ham samtidig?».

Også mandag stormet det rundt Mbappé. Det handlet da om påstander om at han vil vekk fra Paris Saint-Germain. Sportsdirektør Luis Campos benektet mandag kveld at det er noen konflikt mellom klubben og stjernespilleren.