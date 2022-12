Thingnes Bø etter seieren mot Lægreid: – Ikke et type talent som jeg er

Johannes Thingnes Bø (29) fortsetter å være utilnærmelig i verdenscupsirkuset. Han har nå vunnet de fem siste individuelle verdenscuprennene.

OVERLEGEN: Johannes Thingnes Bø er for tiden i en klasse for seg selv.

Løpet pågår!

Johannes Thingnes Bø kom til sprinten med fire individuelle seire på fem verdenscuprenn. Etter 12.-plassen i Kontiolahti i Finland har det blitt fem triumfer på rad og rekke. Han har nå 60 verdenscupseiere totalt.

– Det er et av mine beste løp gjennomføringsmessig. Jeg er superfornøyd med hele dagen, sier Thingnes Bø til TV 2 etter løpet.

For andre renn på rad ble det dobbelt norsk. Sturla Holm Lægreid (25) skjøt også fullt hus, men var ikke like rask i sporet. Han kom på annenplass, 17,6 sekunder bak Thingnes Bø i mål.

– Jeg er på riktig side av duellen, så for meg smaker det veldig godt. Ut fra det løpet jeg leverer i dag så blir jeg imponert over Sturla. Han er kanskje ikke et type talent som jeg er, så at han er så nære – han gjør et ekstremt bra løp han også, sa Thingnes Bø til TV 2 etter løpet.

– Det er lett å bli matt av det Johannes driver med, men jeg er ekstremt fornøyd med det jeg får til, sa Holm Lægreid til TV 2.

Thingnes Bø ledet med 16 sekunder ned til svenske Sebastian Samuelsson etter den første skytingen. Det løste han utmerket med fem treff.

– Jeg kjente det på innskytingen at blinkene var veldig store. Jeg skjøt i midten på alt jeg gjorde. Jeg hadde veldig god kontroll, sa Thingnes Bø.

På stående var stryningen like sikker.

– Han har nerver av is, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Tyske Benedikt Doll ligger an til tredjeplass. han endte 38,8 sekunder bak Thingnes Bø i mål.