Elabdellaoui åpner opp om Galatasaray-exit og avslag: – Har takket nei til tre klubber

LILLESTRØM (VG) Landslagsuttatte Omar Elabdellaoui (30) bekrefter at han har sagt nei til Dinamo Moskva og greske AEK – og forteller at alle endringene i Galatasaray snudde opp-ned på situasjonen i Tyrkia.

SNAKKET UT: Omar Elabdellaoui intervjues av NRK etter treningsøkten med LSK. Beskyttelsesbrillene var på både under og etter økten.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Den klubbløse forsvareren trener ut denne uken med Lillestrøm før han slutter seg til Ståle Solbakkens landslagstropp fra og med neste uke, der landslagssjefen tok ham ut som en av tre høyrebacker.

Det skjer etter en sommer der kontrakten med hans tidligere klubb Galatasaray ble terminert rett før det internasjonale overgangsvinduet stengte. Ifølge Elabdellaoui var planen en helt annen for ham da oppkjøringen i Istanbul-klubben startet i sommer.

– Tidlig i «pre-season» snakket jeg med klubben og treneren og sa jeg hadde et par tilbud, men jeg var under kontrakt og spurte hva de tenkte. De sa «Ikke tale om, du skal ingen steder, du skal være her». Da sa jeg til agenten at jeg blir her, jeg har ett år igjen, det er ikke noe stress. Fire-fem dager før vinduet stengte, kom den nye direktøren og sa at jeg må finne klubb. Da hadde jeg snakket med treneren for tre uker siden, og da var det noe helt annet, forteller Elabdellaoui til VG.

Ståle Solbakken mener dessuten at 30-åringen var lagets beste spiller i treningskampene. I sommer har Istanbul-klubben gjort en rekke endringer: Presidenten er ny, treneren ny – som igjen har ført til utskiftninger i spillerstallen.

– Absolutt alt er er helt nytt. Jeg er ikke på et punkt i karrieren hvor jeg ikke har lyst til å spille. Det gir jeg agenten beskjed om, og det neste jeg vet, er at kontrakten termineres, beskriver spilleren fra Sagene i Oslo.

– Etter Galatasarays ønske eller deres ønske?

– Ingen kommentar, svarer agent Mikail Adampour, som var til stede på Lillestrøms treningsfelt tirsdag.

– Er du bekymret for ikke å få klubb?

– Nei, det er jeg faktisk ikke. Med tanke på at jeg allerede har takket nei til tre klubber, i hvert fall. Som har kommet med ganske luksuriøse kontrakter på bordet. Det er ikke det dét går på. Jeg vil se hvilke muligheter jeg har og ta det derfra. Jeg stresser ikke, sier trebarnsfaren med 49 landskamper.

Han navngir to av klubbene han har avvist: Russiske Dinamo Moskva og AEK fra Hellas. Han vil ikke utdype sitt nei til den russiske klubben, men VG har tidligere skrevet at det var på grunn av nasjonens krigføring i Ukraina.

Når det gjelder AEK, handler det om fortiden hos Aten-rivalen Olympiakos.

– Jeg har spilt seks år i Olympiakos. Jeg var kaptein og ledet dem til en del titler. Men dette viser at jeg har gjort det bra etter jeg kom tilbake igjen. At folk har sett at jeg er den spilleren jeg var. Jeg startet seks kamper (for Galatasaray) og vi vant fem av dem, påpeker Omar Elabdellaoui – og sikter til comebacket etter den alvorlige øyeskaden etter en fyrverkeriulykke på nyttårsaften 2020.

PS! Noen retur til Norge for den tidligere Strømsgodset-spilleren blir ikke aktuelt for denne høsten. Fristen for at norske toppklubber kan signere kontraktsløse spillere gikk ut 12. september.