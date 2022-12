Lise Klaveness er «Årets navn»: – Et ekstremt år

GRÜNERLØKKA (VG) Folket har talt: Lise Klaveness (41) er årets navn i VG.

Den norske fotballpresidenten mottok flest stemmer av de ti kandidatene som var nominert. Dermed kunne hun motta den gjeve prisen i VG-bygget torsdag formiddag.

Det skjer ni måneder etter at hun tråkket inn i løvens hule og kritiserte FIFA fra talerstolen i Qatar, som du kan se her:

Det ga henne både venner og fiender i fotballfamilien.

Hjemme i Norge ble hun plutselig en idrettsleder med voldsom respekt i store deler av befolkningen.

– Saken handler om fotballens fremtid. Det har vært en stor appetitt for å ta den samtalen i Norge. Det er litt kult, for det er en vanskelig samtale, sier Klaveness.

Hun møter VG på en pizzarestaurant på Grünerløkka i Oslo.

Et møte med TV 2-sjef Olav T. Sandnes er nettopp over. Det gjenstår fortsatt noen dager til jul. Klaveness har ikke rukket kjøpe en eneste julegave. Hun har «null kontroll», sier hun – uten å virke stresset.

– Det har vært et ekstremt år. Både for NFF og for meg personlig, oppsummerer fotballtoppen.

Tidligere vinnere av Årets navn: 1998: Egil Drillo Olsen 1999: Einar Ekeland 2000: Kadra 2001: Arne Rinnan 2002: Robert Stoltenberg 2003: Petter Solberg 2004: Stein Magne Lian 2005: Tufte IL 2006: Jan Egeland 2007: Tor Arne Lau-Henriksen 2008: Marit Breivik 2009: Magnus Carlsen 2010: Thor Hushovd 2011: Båtfolket på Utøya 2012: Geir Lippestad 2013: Magnus Carlsen 2014: Mads Gilbert 2015: Robin Schaefer 2016: Heltene fra Middelhavet 2017: Kong Harald 2018: Else Kåss Furuset 2019: Christine Koht 2020: Espen Nakstad 2021: Redningsmannskapene i Gjerdrum 2022: Lise Klaveness

Hun måtte overtales til å bli NFF-president i mars, akkurat som hun måtte overtales til å bli toppfotballsjef noen år tidligere. Det var jus Klaveness egentlig skulle jobbe med.

De siste ni månedene har handlet om pandemi, om å ansette en ny generalsekretær og skifte av landslagsledelse på kvinnesiden – for å nevne noe.

Samt om FIFA-talen i Doha, naturligvis.

– Har du sett opptak av talen i ettertid?

– Jeg har bare sett den én gang. Det er vel ingen som synes det er så morsomt å se seg selv. Men jeg skulle holde et innlegg på en ledersamling der de spilte av hele talen. Så jeg ble på sett og vis «utsatt» for det, sier Klaveness.

– Hvordan var det?

– Det var emosjonelt. Jeg ga ikke uttrykk for det den gangen, men det var så mange ulike dimensjoner som traff meg den dagen.

NFF-toppen hadde nettopp blitt fotballpresident og følte hun gjorde en viktig jobb på vegne av norsk fotball, som hadde beordret henne til å kritisere tildelingen av VM til Qatar. Presset var stort fra flere kanter.

Samtidig husket hun godt hvordan hun fire år tidligere lovet å boikotte mesterskapet i Qatar. Den gangen var hun fotballekspert i NRK. Som toppfotballsjef valgte hun senere å snu.

– Jeg visste at boikottmeldingen min ville bli en stor mediesak dersom vi kvalifiserte oss til VM, sier hun i dag.

– Møtte du deg selv litt i døren da du snudde?

Klaveness innleder svaret sitt med et raskt «ja».

– Jeg konfererte med Anne Holt. Hun er jo også jurist og opptatt av prinsipper. Og hun er klok. Vi snakket om hvordan det ville oppfattes om jeg boikottet VM som toppfotballsjef dersom Norge kvalifiserte seg.

Hun ble enig med seg selv: Hun kunne boikotte VM som toppfotballsjef. Daværende president Terje Svendsen støttet henne. Men da Ståle Solbakken ble landslagssjef skjedde det noe.

– Han var radikal: Ståle hadde utrolig lyst til å ta Norge til VM, samtidig som han ikke ville gå på akkord med egne verdier. Da ble jeg enig med meg selv om å reise dersom vi kvalifiserte oss. Jeg kunne ikke sitte hjemme og toe mine hender, sier Klaveness.

Hun slapp dilemmaet. Norge kom aldri til VM.

NFF: Merch fra Norges Fotballforbund er klistret fast på mobilen til Lise Klaveness.

– Hvorfor vinner du denne prisen? Hvilken appell har du, tror du selv?

– Det får andre avgjøre. Men jeg oppfatter at det internasjonale arbeidet har vært avgjørende, selv om jeg jobber mye bredere enn det i hverdagen. FIFA-kongressen handlet om noe hele det norske fotballdemokratiet syntes var viktig og riktig, sier 41-åringen.

– Er folk litt sulteforet på at noen bare sier fra? At det ropes høyt mot makten i internasjonal fotball?

– Det bygde seg iallfall opp en ukultur som over flere år utviklet seg til å gjøre FIFA nærmest til et kartell under Sepp Blatters ledelse. Deretter kom det et oppgjør. Det er en ny ledelse nå, men når den nye ledelsen ikke svarer helt ut alt den ble valgt på, så bygger det seg opp en ny frustrasjon, mener Klaveness.

Hun bestiller en kaffe og en cola zero, og forteller om hvordan hun alltid har vært opptatt av rett og galt.

Da tidligere justisminister Anne Holt – som i dag er en god venn – for 20 år siden skrev en kronikk som ikke levnet kvinnefotball mye ære, tok Klaveness pennen fatt og skrev sitt første leserinnlegg i VG.

COLA OG KAFFE: Lise Klaveness drakk cola og kaffe under intervjuet med VG.

Som masterstudent på jusstudiet skrev hun om folkemord og internasjonal rett.

Og da NRK i sin tid spurte om Klaveness ville kommentere kvinnefotball for kanalen, svarte hun «Greit, dersom jeg får kommentere herrefotball også. Jeg interesserer meg for begge deler».

I dag sier hun at det er tilfeldig at hun er der hun er i 2022. Livet tok veier hun ikke så for seg da hun jobbet som advokat.

– Ble du kastet inn i noe du ikke helt var klar over på forhånd da du tok vervet som fotballpresident?

– Nei, det kan jeg ikke si. Jeg hadde vært toppfotballsjef og var tett på styret, så jeg visste hva det gikk i. Alt jeg tenkte på forhånd har slått til. Også det kjipe.

– Hva er det kjipe?

– Politikk er viktig og handler om fordeling av goder. Men jeg kommer fra domsstolsiden og vært opptatt av rettssikkerheten. Jeg har ikke tenkt på posisjonering for å komme meg inn «her eller der». Nå må jeg for eksempel vurdere om jeg skal jobbe for å få en plass i UEFA-styret. Sånt er et slags spill, sier Klaveness.

Hun skal feire jul hjemme med tre barn og ektefelle. Hjemme er i dag Oslo for bergenseren med solide 73 landskamper på CV-en.

På menyen står juletapas. Klaveness har mange år som vegetarianer bak seg.

– Mange spør hvordan det er å være kvinne i fotballen, men det er mye verre å være vegetarianer i fotballen. For et kjøttelskende folk!

41-åringen ler fra den andre siden av bordet.

– Alle skal ha pølser! Jeg pleier litt spøkefullt å si at vegetarmat på Ullevaal stadion skal bli del av de nye bærekraftsmålene våre. Da våkner folk, smiler hun.

ENGASJERT: Klaveness i intervju med VG.

I mars reiser hun til Rwanda og en ny FIFA-kongress.

– Er et nytt FIFA innenfor rekkevidde? Det virker så vanskelig?

– Det er kjempevanskelig. Og man må iallfall spise én og én bit av elefanten, ellers går det ikke. Det må også være mange som spiser sammen. Det skjedde mange endringer etter at Blatter gikk av, men noen av endringene viskes ut dersom det ikke opprettholdes et press. Mange land er enige om at vi må få mer åpenhet rundt beslutninger og pengefordeling i FIFA. Flere land mener også at presidentmakten ikke kan være så absolutt og gjemt som i dag, sier Klaveness.

Hun tror et samlet UEFA er viktig i jobben med å endre FIFA.

– Om det er mulig å få til endring: Ja. Og om vi bør frykte at FIFA kan bevege seg i retning av et kartell én gang til: Ja til det også, sier Lise Klaveness.

Årets navn i VG 2022.