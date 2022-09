Vedvik herjer i Canada – drømmer fortsatt om NFL

Kåre Vedvik (28) ga midlertidig slipp på NFL-drømmen for å spille for Saskatchewan Roughriders i kanadiske CFL, men han har ikke gitt opp å sparke i verdens beste liga.

PUNTER: Slik ser det ut da Kåre Vedvik gjør jobben sin for CFL-laget Saskatchewan Roughriders. Han tar imot ballen med hendene, og sparker ballen lengst mulig for å gi motstanderen dårligst mulig baneposisjon.

– Jeg er ganske sikker på at jeg hadde fått muligheten i Buffalo Bills hvis jeg ikke hadde vært i CFL nå, sier 28-åringen til VG.

Bills, en av de største favorittene til å vinne Super Bowl denne sesongen, havnet nemlig i en knipe da det dukket opp alvorlige voldtektsanklager mot deres nye punter Matt Araiza. De valgte å frigi punteren og måtte ut på markedet bare dager før sesongstarten mot Los Angeles Rams.

Fakta Dette er en «punter» Punter er en av tre ulike jobber innen amerikansk fotball som innebærer sparking. De to andre er field goal-kicker og avspark-kicker.

Et punt ligner et keeperutspark mens ballen er i spill. Punteren tar imot ballen med hendene, og sparker den så langt som mulig for å gi motstanderen verst mulig startposisjon for neste angrep.

I CFL kan også en punter score poeng. Les mer

Hvis Vedvik hadde vært «free agent» hadde han trolig fått en telefon fra laget han var en del av våren og sommeren 2020.

– Jeg tilbrakte mye tid sammen med dem, og de har godt kjennskap til meg, men nå fokuserer jeg på sesongen min her oppe, sier han.

«Her oppe» er nord for grensen, i Canada. Siden i fjor høst har Stavanger-mannen spilt for Saskatchewan Roughriders i CFL, verdens nest beste liga for amerikansk fotball. Reglene er dog noe annerledes enn NFL – og gjør det bedre å være punter.

Scoret poeng på avspark

Det er to store forskjeller mellom NFL og CFL:

Laget har bare tre forsøk på å avansere 10 yards, noe som betyr at det sparkes oftere enn i NFL. Det er mulig å score poeng både på punts og avspark, i motsetning til NFL hvor det kun er field goals mellom målstengene som gir poeng.

Det andre punktet har gjort Vedviks kraftige høyrebein enda mer verdifullt. Det gjør nemlig at han kan score poeng allerede på avspark. Nordmannen er en av to spillere som har klart det denne sesongen, mot Winnipeg 5. september.

– Det er en stor bonus som punter her i CFL at man kan score poeng både på et punt og avspark. Jeg digger ideen av å kunne gjøre et kampvinnende punt, sier Vedvik.

Fakta Slik scorer man poeng i CFL 1 poeng på avspark om du sparker ballen over hele banen/motstanderen ikke klarer å returnere ballen ut av eget målfelt (single) .

1 poeng om du punter ballen over hele banen/motstanderen ikke klarer å returnere ballen ut av eget målfelt (single) .

3 poeng om du sparker et field goal mellom målstengene (field goal) .

6 poeng om du kaster ballen til en medspiller inne i målfeltet (touchdown/major) .

6 poeng om du løpet ballen inn i målfeltet (touchdown/major) .

2 poeng om du scorer på nytt fra 3-yardlinjen etter en touchdown (2-poengskonversjon) .

1 poeng om du sparker ballen mellom målstengene etter en touchdown (ekstrapoeng) .

2 poeng hvis du klarer å takle motstanderen med ballen inne i eget målfelt (safety). Les mer

Nordmannen har fått en god start i CFL. Etter at han tok over jobben som punter i fjor var han én kamp unna å få spille i «Canadas Super Bowl», Grey Cup. Denne sesongen har han puntet mer enn noen andre – dog fordi laget har prestert dårlig ellers.

– For laget vil man selvfølgelig punte minst mulig, men jeg vil hjelpe laget mest mulig med baneposisjon når jeg får muligheten. Det er fortsatt områder der jeg kunne blitt bedre, men det går bedre uke etter uke. Det er lenge siden jeg har fått spille en hel sesong, og det trives jeg utrolig godt med, sier han.

FIKK SPARKEN: Kåre Vedvik (t.h.) spilte én offisiell kamp for New York Jets i 2019 og ble dermed første nordmann i ligaen på 20 år. Kampen gikk dog relativt dårlig. Nordmannen bommet på to av to spark og ble frigitt dagen etter.

Sparker mot NFL

Denne sesongen fikk også Vedvik jobben på avspark. Den tilhørte egentlig field goal-kicker Brett Lauther.

– De ville se meg sparke etter trening en dag, og likte det de så, så ga de meg muligheten i kamp. Det er definitivt der jeg får vist beinstyrken min mest da kickoffs i CFL er 80 yards unna mållinjen i motsetning til 65 yards i NFL, sier han.

Men selv om han tok avspark-jobben til Lauther har han ikke som mål å ta fra lagkameraten ansvaret for field goals også (det var som field goal-kicker Vedvik fikk NFL-debuten for New York Jets i 2019).

– Lauther er en av ligaens beste kickere, og laget har stor tillit til ham, så for nå blir det punting og avspark, sier Vedvik.

Et mål han dog ikke legger skjul på er gulroten som han jobber mot hver dag: NFL.

– Så lenge jeg spiller amerikansk fotball vil jeg alltid ha mål om å spille i NFL. Veien dit starter her i Canada. Først må jeg prestere godt her, og så er det opp til agenten min og skaffe meg prøvespill etter at sesongen er ferdig (desember).

NFL og CFL har nemlig et såkalt «signeringsvindu» der CFL-spillere kan prøve lykken sør for grensen uten å bryte kontrakten med sitt kanadiske lag.

– Det blir spennende å se hva som skjer, sier han.