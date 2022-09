Varsler mer kynisk Bodø/Glimt etter «russisk rulett»: – Det ble rotete

BODØ (VG) Etter å ha misbrukt en rekke muligheter til å drepe kampen, ble sluttminuttene en følelsesmessig berg-og-dal-bane for Kjetil Knutsen (53). Kaptein Patrick Berg (24) avslører samtaler på bakrommet.

Kjetil Knutsen begravde ansiktet i hendene.

– Nedturen er siste del av andre omgang. Jeg vil nesten kalle det «russisk rulett» det vi holder på med, sier Kjetil Knutsen.

For etter å ha dominert andreomgangen fullstendig, tok plutselig Zürich over kampen og var svært nære å utligne både én, to og tre ganger.

Bodø/Glimts trener begravde ansiktet i hendene og tok seg til hodet før han til slutt pustet lettet ut da sluttsignalet lød. Bergenseren avslører at det kokte litt i topplokket og at han konstant vurderte om laget burde stå høyere eller legge seg lavere.

– Vi løser det jo ikke det siste kvarteret. Det ble hele tiden en vurdering hvordan vi skulle ro dette i land. Vi valgte å stå i den strukturen vi hadde, men det ble rotete. Det ble overhodet ikke sånn som vi ønsket, sier Glimt-treneren.

DISKUSJONER: Ulrik Saltnes tok en prat med Kjetil Knutsen umiddelbart etter kampslutt.

Knutsen avslører at han vurderte å legge om til en lavere 4–5–1-formasjon, men at Glimt ikke har redskapene og typene til en mer defensiv taktikk.

– Det er ikke vår styrke akkurat – og det er ikke dette vi ønsker. Dette er en kamp som kunne endt på 5–0 og 6–0, hvis vi bare setter det tredje målet. Da dreper vi kampen, så det var unødvendig, sier Patrick Berg til VG.

– Det blir mer spennende på slutten enn vi skulle ønske. Vi går litt opp i limingen og blir kanskje preget litt av alvoret, sier han.

2–1-seieren mot Zürich gjør at Bodø/Glimt topper gruppen sin i Europa League, men nå venter to kamper mot engelske Arsenal. Da er de nødt til å mestre flere deler av spillet, mener Berg.

– Vi har pratet om at vi må utvikle verktøykassen vår. Av og til må man være kynisk for å kunne dra i land en god prestasjon. Det er en del av en god prestasjon, det også, og det må vi ikke glemme. Vi har møtt det mange ganger og så handler det om å bli god på det, vi også. Vi må finne vår egen måte å være kynisk på.

forrige

Patrick Berg har en playmakerrolle sentralt på midtbanen.

På søndag er det Haugesund som kommer på besøk til Aspmyra, før laget får en velfortjent hvil i landslagspausen. Det gjør imidlertid ikke Patrick Berg, som reiser på landslagssamling med blant andre Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

– Det blir hyggelig, så det gleder jeg meg til, sier Glimt-kapteinen.

– Du får kakke ham litt ekstra i ankelen på trening da?

– SÅ kyniske skal vi ikke bli i Glimt, ler Berg.

