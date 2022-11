Bli med på VM-profeten

VGs VM-profeten er tilbake. Opprett egen liga og mål krefter mot venner, familie og kollegaer.

Argentinas Lionel Messi er en av stjernespillerne i VM.

VM-profeten går ut på å tippe riktig utfall i samtlige VM-kamper. Under forrige fotball-EM deltok 87.000 VG-lesere i konkurransen.

Du kan fylle ut tipsene selv eller få hjelp av VGs profetknapp. Knappen bruker lagenes plassering på FIFA-rankingen som utgangspunkt for tipset.

Du kan opprette ligaer og invitere vennene dine, arbeidskolleger eller familien for å konkurrere mot dem. Du kan delta i ubegrenset antall ligaer.

Fristen for å tippe er kampstart. Vi anbefaler likevel at du legger inn resultat i alle kampene med en gang, og heller gjør endringer underveis – så slipper du å oppdage at kampen er i gang og det er for sent å endre.

Du kan få maks tre poeng per kamp. Du får to poeng for riktig vinner eller uavgjort. Hvis du har helt riktig resultat, så får du tre poeng.

I fjor var det John Morten Nilsen som vant EM-profeten med riktig resultat i 11 kamper. Friidrettsutøveren Amalie Iuel kom øverst i kjendisligaen.

– Jeg tippet hele gruppespillet manuelt før det var sparket en ball. Deretter oppdaterte jeg underveis i sluttspillet. Jeg har aldri vunnet noe stort på lignende konkurranser eller oddsen, men det gjør det jo litt kjekkere å følge med, fortalte Nilsen til VG etter at seieren var klar.