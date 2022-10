Vålerenga snytt for straffe i ny kalddusj: – Ikke noe vits å skylde på dommeren

(Odd – Vålerenga 2–1, HamKam – Strømsgodset 1–1) De skulle hatt straffe, men borte mot Odd ville ikke Dag-Eilev Fagermo skylde på dommerne, selv om han rettet kritikk mot dem.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det er ikke godt nok, jeg trodde vi skulle være bedre, sier VIFs trener Fagermo til Discovery+ etter 1–2 på hans gamle hjemmebane i Telemark.

Dermed fikk hovedstadslagets jakt på fjerdeplassen som kan gi Europa-spill neste sesong seg et skudd for baugen. Opp til LSK er det fortsatt fem poeng luke, med én kamp mer spilt.

29 minutter ut i den første omgangen pisket Espen Ruud ballen inn lavt og hardt like foran Vålerengas keeper Rossbach. Der sto to mann: VIFs innbytter Brynjar Ingi Bjarnason, som akkurat hadde erstattet den skadede lagkapteinen Jonatan Tollås Nation – og Odds Dennis Gjengaar.

Sistnevnte fikk foten på ballen og sendte hjemmelaget i ledelsen 1–0.

– Det var utrolig deilig, jeg er ikke borti ballen så mange ganger, men jeg trenger ikke det når jeg score, sier Gjengaar til Discovery+.

18-åringen fra Horten noterte seg med det for sin fjerde scoring på de fire eliteseriekampene han har startet. Det for laget, og mot laget, som er de eneste i Eliteserien som er innenfor Norsk Toppfotball sitt «ungdomsmål».

Denne VG-artikkelen kunne fortelle at Odd og Vålerenga vier minst 20 prosent av spilletiden til spillere i «U21-alder».

MÅLTYV: Odds Dennis Gjengaar jubler etter 1–0-målet.

Like etter ble det dramatikk da tidligere Odd-toppscorer Torgeir Børven ble spilt fri, stormet mot Wahlstedt i Odd-målet, som svarte med å rykke ut og felle Vålerenga-spilleren. Men linjedommer hevet flagget og angrepet ble blåst for offside. TV-bildene derimot viste at Børven ikke var i offside og gjestene kunne føle seg snytt med rette.

Men to scoringer senere, én ved Odds Conrad Wallem som sendte hjemmelaget opp i 2–0, og én ved Jacob Dicko Eng som reduserte til 2–1 like før full tid, var det ikke den feilaktige dømmingen som snøt VIF for straffe Fagermo hadde noe uoppgjort med. Det var sikkerheten til egne spillere.

– Vi er ikke gode nok, så det er ikke noe vits å skylde på dommeren, selv om det er straffe i den situasjonen. Men dømmingen, de skal ivareta spillernes sikkerhet. Jeg er redd for disse talentene våre, Dicko Eng og Osame er entertainere, de må vi ha i norsk fotball. Men de (Odd) får lov til å måke dem ned, sier VIF-treneren og sikter blant annet til en takling av Odds Espen Ruud på Dicko Eng sent i kampen.

I intervju med Discovery+ erkjenner Amland at offside-situasjonen var feilaktig og at det skulle vært straffe til Vålerenga, men at Ruud skulle ha hatt noe mer enn det gule kortet han fikk, var han ikke enig i.

– Jeg har en klar oppfatning av at han kommer sent inn, han treffer med leggen ikke knotter, det er litt intensitet i taklingen men ikke et alvorlig brudd på spillereglene. For meg er det en hensynsløs takling og gult kort, sier Amland.

Samtidig som Odd tok tre fortjente poeng, endte det 1–1 mellom HamKam og Strømsgodset. At uavgjortspesialisten fra Briskeby og bortesvake Godset ikke maktet å bikke kampen ene eller andre veien var neppe noen oddsbombe.

Jakob Michelsens grønnhvite lag er dermed oppe i 13. uavgjorte denne sesongen. Det er to bak Sarpsborgs «uavgjortrekord» fra 2019. Det hjalp ikke dansken å sette inn den gamle Strømsgodset-helten Marcus Pedersen i andre halvdel av 2. omgang. Pedersen fikk sjansen sin, da Jonas Enkerud headet ham i scoringsposisjon, men den tidligere landslagsspilleren slet med kroppstimingen og fikk ikke til en skikkelig avslutning.

Se høydepunktene fra den kampen under!

Publisert Publisert: 22. oktober 2022 19:52 Oppdatert: 22. oktober 2022 21:21