Ny kalddusj for Fagermo: Snytt for straffe da gamleklubben stakk av med seieren

(Odd – Vålerenga 2–1, HamKam – Strømsgodset 1–1) Borte mot gamle kjenninger ble det en tung kamp for Dag-Eilev Fagermo og hans menn.

Etter braktapet 0–6 for Bodø/Glimt i forrige serierunde jaktet Vålerenga en opptur borte i Skien i håp om å nærme seg fjerdeplassen på tabellen som kan gi Europa-spill neste sesong.

I stedet ble det en ny kalddusj. For på eget gress var det hjemmelaget som var best.

29 minutter ut i den første omgangen pisket Espen Ruud ballen inn lavt og hardt like foran Vålerengas keeper Rossbach. Der stod to mann, VIFs Brynjar Ingi Bjarnason og Odds Dennis Gjengaar. Sistnevnte var spilleren som fikk foten på ballen og sendte hjemmelaget i ledelsen 1–0.

– Det var veldig deilig, det var ikke en typisk meg scoring, men det var deilig å sette den, sa Gjengaar til Discovery+ i pausen.

Dermed noterte 18-åringen seg for sin fjerde scoring på de fire eliteseriekampene han har startet. Han har også blitt byttet inn i tre kamper, uten at de har resultert i mål for Horten-gutten.

Like etter ble det dramatikk da Torgeir Børven ble spilt fri, stormet mot Wahlstedt i Odd-målet, som svarte med å rykke ut og felle Vålerenga-spilleren. Men linjedommer hevet flagget og angrepet ble blåst for offside. TV-bildene derimot viste at Børven ikke var i offside og gjestene kunne føle seg snytt med rette.

Mot slutten av den første omgangen fikk Vålerenga mer dreisen på eget spill, men etter 15 minutter pause og i starten av den andre omgangen var det liten driv å spore hos gjestene.

Snaue 20 minutter før slutt ble vondt til verre da Conrad Wallem var på rett sted til rett tid og banket inn 2–0.

Det var tilsynelatende vekkeren gjestene trengte, for de siste ti minuttene var det enveiskjøring, som resulterte i scoring fra Jacob Dicko Eng.

Henrik Bjørdal la inn i Odd-feltet, der Eng ventet. Unggutten, som kun hadde vært på banen i ti minutter, plasserte sikkert inn reduseringen.

Scoringen til tross, uten poeng mot Odd kan også kampen om den potensielt viktige fjerdeplassen være i ferd med å være over.

Samtidig som Odd tok tre fortjente poeng, endte det 1–1 mellom HamKam og Strømsgodset.

Publisert Publisert: 22. oktober 2022 19:52