Festfotball og frisparkperle sikret Godset-seier: – To fatale feil av dommertrioen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Odd 3–0) 15 minutter med festfotball sikret hjemmelaget tre viktige poeng på Marienlyst.

FESTFOTBALL: Her feirer Tobias Gulliksen 2–0 målet. Foto: Beate Oma Dahle

Først satte Fred Friday opp Ipalibo Jack utenfor 16-meteren, og midtbanespilleren takket for pasningen og satte ballen nydelig i mål. Ni minutter senere doblet drammenserne ledelsen. Stenevik spilte ballen 45 grader inn til Gulliksen, som banket ballen i mål.

Og vondt ble til verre kun tre minutter senere. Godset vant et frispark høyt i banen. Herman Stengel visste nøyaktig hvordan han skulle utnytte det og skjøt ballen rett i mål.

– Målene kommer etter to fatale feil av dommertrioen. Sist jeg sjekket er det ikke offside på femmeter, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery+.

Til VG utdyper Nordnes feilene:

– Jeg liker ikke å skylde på dommeren, men vi skal ha et innkast her som linjemannen dømmer hvit, men dommer overstyrer og dømmer blå. Jeg skjønner ikke hvorfor. Også er det en femmeter som vi slår som blir dømt offside, og det er ikke offside på femmeter, sier Odd-treneren.

– 3–0 er helt fair, sier Odd-keeper Sondre Rossbach til Discovery og legger til at han også stusser på offside på femmeter situasjonen.

Det var en jevn førsteomgang vi fikk servert på Marienlyst. Begge lag hadde sjanser som kunne ført de i ledelsen, men ingen var presise nok.

Nærmest var Strømsgodsets Johan Hove som fyrte av fra rett utenfor 16-meteren. Ballen gikk via Odds Solomon Owusu og knallhardt i stolpen. Odds Tobias Lauritsen var også nære ved et par anledninger, men måtte se deg fornøyd med et skudd rett på Godset-keeper Viljar Myhra.

Odds Magnus Lekven måtte ut med skade etter kun 36 minutter, noe som førte til at Jan Frode Nornes måtte gjøre endringer i den allerede skadeskutte forsvarsrekka. Inn kom unggutten Kevin Egell-Johnsen og la seg ut på høyreback. Gilli Rólantsson gikk dermed inn og dannet stopperpar med Owusu.

Odds målmaskin Mushaga Bakenga var ikke å finne i dagens tropp, ettersom han pådro seg en skade i det han skulle skyte straffe mot Viking på lørdag.

