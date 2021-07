Warholm detroniserte svensk stjerne på verdensrankingen: – Det er sensasjonelt

Karsten Warholm (25) er rangert som verdens beste friidrettsutøver – uansett øvelse. – Helt ekstremt, mener NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov om 25-åringens prestasjon.

PÅ TOPPEN: Han er verdens beste på 400 meter hekk. Nå rangeres Warholm også øverst av samtlige friidrettsutøvere. Foto: Annika Byrde

– Det er kjempeflott at han er på førsteplass. Jeg blir stolt og glad. Det er sensasjonelt at en nordmann topper en slik liste, mener sunnmøringens trener, Leif Olav Alnes.

Warholm detroniserer den svenske stavprangstjernen Armand Duplantis som verdens beste friidrettsutøver etter den siste oppdateringen fra World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet). Dette er første gang en nordmann er på førsteplass på listen.

Svensken har toppet rankingen siden februar 2020, men etter Warholms enorme sesonginnledning vippes Duplantis av tronen.

– Det er fantastisk for norsk friidrett at vi har utøveren som er nummer én. Det viser hvilket utrolig høyt, stabilt nivå han er på, roser sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

Fakta Topp ti på verdensrankingen Karsten Warholm fra Norge, 400 meter hekk Armand Duplantis fra Sverige, stavsprang Noah Lyles fra USA, 100- og 200 meter Ryan Crouser fra USA, kulestøt Rai Benjamin fra USA, 400 meter hekk Timothy Cheruiyot fra Kenya, 1500 meter Tomas Walsh fra New Zealand, kulestøt Sam Kendricks fra USA, stavsprang Christian Taylor fra USA, tresteg Andre De Grasse fra Canada, 100- og 200 meter 17. Jakob Ingebrigtsen, 1500- og 500 meter

Utøverne får en score basert på resultatene deres over en periode på 12 måneder. Alle utøverne får poeng for hvor god prestasjonen er i seg selv og hvilken plassering man oppnår i konkurransen. Poengsystemet gir forbundet muligheten til å rangere utøverne opp mot hverandre uavhengig av øvelse.

Det utdeles også bonuspoeng for verdensrekord, og etter Warholms enorme løp på Bislett stadion 1. juli troner han øverst i ensom majestet.

– Det er helt vanvittig. Jeg snakket litt med broren min om det under Wimbledon-finalen mellom Djokovic og Berrettini. Det er ganske heftig med Karsten Warholm. Det er en prestasjon helt uten like, som vi egentlig ikke forstår hvor stor er, sier NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov om verdensrankingen.

For både i for eksempel golf og i tennis, hvor Novak Djokovic er nummer én, er verdensrankingen viktig for både utøvere og fans. Slik er det ikke i friidretten – ennå. Verdensrankingen oppsto først i 2019, men Vukicevic Demidov tror listen vil få økt prestisje med tiden.

– Man er ikke vant til det i friidretten, og det tar tid å etablere rankingen. Man kan mene hva man vil om den, men vi må forholde oss til det. Jeg tror ikke utøverne tenker så veldig mye over den, men rankingen gjenspeiler uansett nivået man har holdt over tid, sier hun.

Der er det ingen som slår Warholm. 25-åringen har løpt åtte av de 16 raskeste tidene på 400 meter hekk gjennom historien, samtlige i løpet av de to siste årene.

– Svært få utøvere klarer å oppnå en slik stabilitet. Stabilitet er en stor bidragsyter til å bygge selvtillit og et våpen som kan skape tvil blant konkurrentene, skriver den amerikanske legenden Michael Johnson på Twitter.

Han har fire OL-gull og åtte VM-gull på merittlisten, og har tidligere hatt verdensrekordene på 200- og 400 meter.

– Jeg liker egentlig ikke å måle store prestasjoner opp mot hverandre, men Warholms plassering på rankingen gjenspeiler et jevnt høyt toppnivå over tid. Det Karsten har levert de siste årene er helt ekstremt, og det betaler seg nå, sier Vukicevic Demidov.

