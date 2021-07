Sverige smadret gullfavoritt USA i OL-åpningen

(Sverige - USA 3–0) Den firedoble OL-vinneren USA fikk en real fotball-leksjon av de svenske gullhåpene og tapte for første gang på 44 kamper.

GÅR FOR GULD: Stina Blackstenius (venstre) feirer med angrepskollega Fridolina Rolfo etter førstnevntes andre scoring mot USA. Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

– Jeg har gåsehud etter de femten første minuttene, kommenterte Jens Fjellström hos Kanal 5.

Regjerende verdensmester USA er storfavoritt til å sikre OL-gullet i Tokyo-lekene, men Sverige sørget for at starten ble alt annet enn optimal. Svenskene styrtet ut av startblokkene og tok tidlig kommandoen i kampen i sine neongule drakter.

To mål av Stina Blackstenius på hver side av pausesignalet sendte Sverige i føringen, før Lena Hurtig avsluttet et lynraskt angrep med et kontant hodestøt med et kvarter igjen å spille.

På den første scoringen styrte Blackstenius inn Sofia Jakobsson presise innlegg, mens hun på den andre scoringen pirket inn en retur fra lagvenninne Amanda Ilesteds stolpetreff.

Tapet er USAs første etter hele 44 kamper uten tap, 40 av dem vunnet, en rekke som strekker seg over to og et halvt år. En «jätteskrell» skriver Expressen i sin omtale av storseieren. «Sveriges beste innsats noensinne» skriver Aftonbladet-kommentator Frida Fagerlund.

Sverige-stjernen Magdalena Eriksson måtte stå over premieren med en skade, som Expressen melder hun pådro seg i generalprøven mot Australia i midten av juni. I forkant av kampen ble hennes fravær holdt skjult av landslagsledelsen.

Hege Riise fikk også en drømmestart på sitt OL med sine engelske fotballkvinner. To scoringer av Ellen White, den siste en utsøkt volley, gjorde at den vikarierende landslagssjefen seiret med 2–0 over Chile.

Den brasilianske fotball-legende Marta var også på jobb: To scoringer mot Kina sørget for at de vant hele 5–0 i sin OL-åpning – med den svenske treneren Pia Sundhagen på trenerbenken.

