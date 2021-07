Rivalen roser Jakob Ingebrigtsens utvikling: – Enorm respekt

Stewart McSweyn (26) er en av få som kan snyte Jakob Ingebrigtsen (20) for OL-medalje. Men australieren innrømmer at han må løpe «usannsynlig godt» for å slå sin norske rival.

OL-TRIO: Stewart McSweyn og Jakob Ingebrigtsen hakk i hæl på Timothy Cheruiyot. I OL er det ikke usannsynlig at vi får se lignende bilder. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Jeg har enorm respekt for de guttene og det de har oppnådd, sier Stewart McSweyn om brødrene Ingebrigtsen til VG.

Han kjenner Sandnes-guttene godt etter flere tøffe dueller på løpebanen. McSweyn har tilbrakt flere uker i St. Moritz denne sommeren, hvor Sandnes-guttene også har lagt grunnlaget for sommerens olympiske leker.

På turene har han også blitt kjent med pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Han er en fin fyr. Hver gang jeg treffer på ham i St. Moritz, tar vi en liten prat og han liker å dra en vits. Han og sønnene er fine folk, også utenfor banen, sier 26-åringen fra Australia.

Men når de møtes i konkurranse, er det blodig alvor. McSweyn er rangert som verdens femte beste på 1500 meter, og legger ikke skjul på at han har høye målsettinger i Tokyo.

– Medalje er det ultimate målet, sier løpsfantomet fra «down under», som tror han vil takle den slående Tokyo-varmen bedre enn de fleste.

McSweyn virker å være i sitt livs form før OL, og bikket for første gang i karrieren under 3:30 på 1500 meter i generalprøven i Monaco. Jakob Ingebrigtsen er én av bare to i OL som har løpt fortere enn ham i år.

– Jeg prøver alltid å slå ham, men når du løper mot ham, er det med respekt. For å slå ham må jeg løpe usannsynlig godt. Det er den standarden han har satt, roser McSweyn.

Timothy Cheruiyot fra Kenya er årets raskeste på distansen, og utøveren de fleste holder som favoritt til OL-gull.

Jakob Ingebrigtsen kan bli tidenes nest yngste vinner på 1500 meter i OL om han går til topps. Bare Asbel Kiprop, som var 19 år under Beijing OL i 2008, har vunnet i yngre alder.

McSweyn er ikke overrasket over Ingebrigtsens voldsomme utvikling og at han tidlig har etablert seg i verdenstoppen.

– Jeg har sett ham utvikle seg gjennom de siste årene, så det er ikke veldig overraskende. Jeg er bare imponert over så stabil han er og hvor godt han løper mot de beste i verden. Han er et utrolig talent, sier han.

– Jakob har en god sjanse, og han kommer til å være med i medaljekampen. Han har vist at han kan levere på et høyt nivå hver gang han løper. Jeg ser ingen grunn til at han ikke kan holde det gående, og forhåpentligvis løpe godt i OL, avslutter McSweyn.

PS! Kiprop vant gullet i Beijing etter at den opprinnelige vinneren Rashid Ramzi ble tatt for CERA, en forgjenger til EPO. I 2018 testet Kiprop selv positivt for EPO, og kenyaneren er fremdeles utestengt fra idretten. Han har derimot ikke blitt fratatt OL-gullet.

