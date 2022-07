Uhrenholdt Jacobsen får ros etter Instagram-innlegget: – Frihet og menneskeverd gjelder oss alle

Natt til søndag publiserte Astrid Uhrenholdt Jacobsen (35) et innlegg på sin Instagram-profil der hun forteller at hun elsker en av samme kjønn. Nå får hun ros fra flere hold.

ROS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen får ros etter Instagram-innlegget hun publiserte natt til søndag.

Publisert Publisert I dag 12:02

– Etter dager i sjokk og lammelse over hat og voldshandlinger i Oslos gater, har jeg erkjent at jeg også kunne vært et mål for dette absurde. Fordi jeg elsker en av samme kjønn, skrev hun i innlegget.

Etter at tidligere langrennsstjerne Astrid Uhrenholdt Jacobsen publiserte et personlig innlegg på Instagram, får hun ros fra flere hold.

– Hennes åpenhet kan bidra til at flere kjenner seg igjen og tørr å være seg selv. Frihet og menneskeverd gjelder oss alle.

Det skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til VG. Bjervig ser på Uhrenholdt Jacobsen som en sterk rollemodell.

ROLLEMODELL: Langrennssjef Espen Bjervig ser på Uhrenholdt Jacobsen som en viktig rollemodell.

– Jeg kjenner Astrid som en sterk rollemodell med tydelige meninger og budskap. At hun også byr på en erkjennende og sårbar side tror jeg bidrar til at hennes budskap står enda sterkere.

I kommentarfeltet til innlegget på Instagram, har flere profilerte personer og tidligere lagvenninner reagert på åpenheten.

Marthe Kristoffersen og Helene Marie Fossesholm, med flere, har kommentert hjerte-emojier. Mens TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, skriver:

«Du er helt fantastisk Astrid, og det er dette og», etterfulgt av et hjerte.

– Håper det baner vei

Også tidligere landslagssjef, Vidar Løfshus, mener at rollemodeller er avgjørende i idretten. Han håper innlegget til Uhrenholdt Jacobsen kan bane vei for andre.

– Det er så bra at viktige rollemodeller i idretten står fram og viser at de står trygt i sine valg. I langrenn som i mange idrettsmiljø har dessverre ikke dette vært noen selvfølge. Jeg håper virkelig dette baner vei for at flere kjenner seg trygge i idretten og ikke lenger føler på at de intoleranse for sin legning, skriver han i en SMS til VG.

Det er 10 dager siden to personer ble drept og flere såret etter skytingen utenfor to utesteder under Pride i Oslo. Løfshus tror tidspunktet for åpenheten til den tidligere langrennsutøveren er positivt.

– Særlig i disse dager med de tragiske hendelsene i Oslo og hatefulle ytringer i sosiale medier kan personer som Astrid være med å påvirke dette i positiv retning.

– Avgjørende

Leder i håndballklubben Raballder, Kristian Stakset-Gundersen, er glad på Uhrenholdt Jacobsens vegne.

– Jeg tenker det er en fin ting å være åpen om, men først og fremst positivt for hennes egen del. Viktig at en så profilert idrettsutøver kan være et godt forbilde for yngre utøvere, sier han til VG.

Raballder Håndball er en klubb som jobber for økt inkludering av LHBT-personer i idretten.

Han legger til at det kan være avgjørende for unge utøvere å ha forbilder som den tidligere langrennsutøveren.

– Det er jo avgjørende. Går vi ti eller femten år tilbake, fantes det ingen homofile eller lesbiske utøvere i idretten i det hele tatt. Det gjør at en del yngre utøvere kanskje tenker at idretten er et sted de ikke hører hjemme. Så å se at flere utøvere står frem, det gjør at flere kanskje vil satse videre på idretten, sier han.