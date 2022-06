Gro Hammerseng-Edin etter Oslo-skytingen: – Stoltere enn jeg noensinne har vært

ULLEVAAL STADION (VG) Håndballprofilen Gro Hammerseng-Edin kjenner på et sterkt behov for å være synlig og stolt etter skytingen i Oslo natt til lørdag .Kvinnelandslaget sendte et tydelig budskap for kjærligheten.

TYDELIG ROLLEMODELL: Gro og Anja Hammerseng-Edin har en årrekke vært tydelige forbilder for skeive idrettsutøvere. Her i forbindelse med et VG-intervju i august 2020.

– Jeg er sterkt preget av det som skjedde i natt. Venner var der for å markere Pride. Min svigerbror var der. Jeg kunne like gjerne vært der for å feire Pride selv, skriver Hammerseng-Edin i en tekstmelding til VG.

Håndballprofilen har over en lengre periode vært blant de tydeligste rollemodellene for skeive idrettsutøvere i Norge. Hun skriver kun tilfeldigheter gjorde at hun ikke var til stede natt til lørdag.

– I dag har jeg gått omkring med et sterkt behov for å være synlig, tydelig stolt. Malt regnbuer i fjeset. Jeg tror på at kjærlighet er sterkere enn hat. Det jeg får gjort noe med er lite, men like fullt viktig. Jeg er åpen. Jeg kjenner på en voldsom kraft i kroppen og et behov for å bidra til et rausere, varmere og mer inkluderende samfunn, skriver Hammerseng-Edin videre – og skriver flere ganger at hun føler dypt med de pårørende i sorgen.

Hun sier videre at hun velger å minne seg selv på at dette er en «gal manns» handlinger, en mann som ikke på noen måte skal få overskygge all den kjærligheten hun ser rundt seg hver eneste dag.

– (Jeg er) stoltere enn jeg noensinne har vært for å høre til regnbuefamilien. Da mener jeg ikke kun min lille familie her. Hele store fabelaktige flokken som møter andre med åpenhet, respekt og fulle hjerter som banker for at vi alle hører til og er like mye verdt, skriver Hammerseng-Edin.

MARKERTE MED ARMBÅND: Rundt landslagsspillernes høyre arm var et regnbuefarget Pride-armbånd, rundt den venstre er et svart sørgebånd. Også

Landslagets markering

Hele fotball-landslaget stilte med pride-armbånd rundt høyrearmen og svarte sørgebånd rundt den venstre under privatlandskampen mot New Zealand på Ullevaal lørdag ettermiddag.

Også dommerteamet og New Zealands spillere stilte med regnbuefargede armbånd.

Etter nasjonalsangene var spilt, stilte begge lags spillere seg opp i en sirkel for å markere et minutts stillhet for ofrene etter skytingen natt til lørdag.

– Vi føler med alle de pårørende. Det er ufattelig trist, sa Norges keeper Guro Pettersen til NRK før kampstart.

ET MINUTTS STILLHET: Begge lags spillere samlet seg på midten av banen før avspark i privatlandskampen mellom Norge og New Zealand.

– Skremmer livet av meg

Klokken 01.14 natt til lørdag fikk politiet meldinger om skyting utenfor tre åsteder i Rosenkrantz Gate sentralt i Oslo: Per på Hjørnet, et gatekjøkken og London Pub, sistnevnte et kjent samlested for homofile i hovedstaden.

To personer er bekreftet omkommet etter skytingen, som av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) defineres som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

En av dem som uttrykker sorg etter episoden er fotballstjernen Caroline Graham Hansen.

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet, skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet, skriver Barcelona-profilen på Twitter.

Økte beredskapen

21 ble skadet i skytingen. Det førte også til at den planlagte Pride-markeringen som skulle dominere bybildet i Oslo lørdag ble avlyst, uten at det stoppet store folkemengder fra å gå i tog og markere sin støtte ved åstedene.

Kvinnelandslaget annonserte tidlig at at de skulle markere sin støtte i forbindelse med lørdagens privatlandskamp mot New Zealand på Ullevaal Stadion. Gro Tvedt Anderssen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norges Fotballforbund (NFF), kommuniserte også tidlig at politiet økte beredskapen rundt kampen.

Fotballpresident Lise Klaveness – som selv er gift med en kvinne – skrev på Twitter at hun var «usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelig i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som idag kjenner på frykt og uro», med en oppfordring om å stå sammen.

DYPT PREGET: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og fotballpresident Lise Klaveness, her under et møte i april, uttrykte begge hvor sterkt preget de var etter hendelsene i Oslo natt til lørdag 25. juni. Begge er sterke forkjempere for LHBT+-personers rettigheter på ulike arenaer.

Klæbos initiativ

Et minutts stillhet ble også markert i forkant av eliteserieoppgjøret mellom FK Haugesund og Viking lørdag ettermiddag. Haugesund stilte med regnbuefargene på sine drakter.

Også i Stjørdal ble hendelsene markert under det pågående norgesmesterskapet i friidrett.

Johannes Høsflot Klæbo og de andre langrennsstjernene er på plass i Telemark. Klæbo tok i morgentimene initiativ til at alle norske landslagsløpere skal gå dagens sprint i Telemarksveka med pridebånd rundt armen som støttemarkering etter skytingen i Oslo, ifølge rettighetshaver TV 2.

– Først og fremst helt forferdelig. De første tankene går til de etterlatte, skadde og de som har mistet noen. I dag er det Pride, og det skulle vært full fest i Oslos gater. Det er spesielt, sier Klæbo til kanalen.