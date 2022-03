Hyller Glimt etter ny skalp i Europa: – De vinner hele dritten

ALKMAAR/OSLO (VG) (AZ Alkmaar – Bodø/Glimt 2–2 etter ekstraomganger, 3–4 sammenlagt) Etter nok en thrillerkamp i Conference League er Bodø/Glimt klare for kvartfinale i turneringen. Det får tidligere lagkamerater og gamle Glimt-helter til å spandere på seg superlativene.

VIDERE: Med seier over to kamper i åttedelsfinalen mot AZ Alkmaar er Bodø/Glimt klare for kvartfinale i Conference League.

– Utrolig imponerende! Stort av Glimt! De vinner hele dritten, skriver tidligere Bodø/Glimt-spiller Philip Zinckernagel i en tekstmelding til VG.

Etter en målrik kamp hvor lagene var likt etter ordinær tid, dukket høyrebacken Alfons Sampsted og satte spikeren i kisten for både AZ Alkmaar og den nederlandske hjemmefansen mot slutten av den første ekstraomgangen. I den andre ekstraomgangen holdt Glimt unna, og dermed endte kampen 2–2. Sammenlagt ble det 4–3 til Glimt, og avansement til kvartfinalene i Conference League.

«En iskald dusj for Alkmaarderne», skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

Langt varmere var det hjemme i stua til tidligere Glimt-spiller Runar Berg hvor en gjeng var samlet for å følge de gule og svarte.

– Vi satt hjemme med faderen og noen folk, på slutten der sto vi og bare … Det var helt utrolig. Jeg er så imponert over at de klarer å beholde roen, det er en tøff kamp og utenfor sesong. AZ er et godt lag, kvartfinale i europacup er bare helt unikt. Man blir litt målløs, men det er utrolig artig, sier Berg til VG.

TIDLIGERE GLIMT-HELT: Philip Zinckernagel.

Egentlig skulle han ha vært i Nederland og fulgt kampen på stadion, men ble forhindret fra å reise. Uten at det la noen demper på inntrykkene Glimt-laget skapte torsdag kveld.

– Det som imponerer og er at de på en måte beholder roen uansett kampforløp og uansett motstander. De vil hele tiden ha den evnene til å avgjøre kamper og vinne, sier Berg.

En som fikk tatt turen til AFAS Stadion i Nederland var Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Nordlendingen med en fortid i både Bodø/Glimt og Rosenborg forteller at han var skeptisk etter de første 45 minuttene.

– Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk etter den første omgangen, for den var ordentlig dårlig. Da tenkte jeg at her får man kjørt seg. Men så reiser de seg virkelig til den andre omgangen og det er helt nydelig, sier «Mini» til VG.

Som tidligere spiller på Rosenborg under trøndernes storhetstid i Europa på 90-tallet har Jakobsen vært med på både det ene og det andre. Men én ting har han ikke vært med på før, som Glimt nå kan skrive på sin CV.

– Jeg har vært med på noen store øyeblikk selv, men jeg tror aldri jeg har vært med å vinne to kamper på vinteren. Der de andre lagene har vært i full sesong med seiere. Det tror jeg vi aldri opplevde med Rosenborg. Det her er et nytt steg for norsk fotball, sier han til VG.

I likhet med danske Zinckernagel, som for tiden er på utlån i Nottingham Forest, tror sønn av Harald, bror til Ørjan og onkel til Patrick at Glimt kan nå langt.

– Det kan gå veldig langt, og det har gått veldig langt. Vi får se, man har kanskje sluttet å bli overrasket, men jeg er veldig imponert over laget og gutta, sier Runar Berg.

Og på det klassiske spørsmålet om nåtidens Glimt mot 90-tallets Rosenborg, svarer han følgende:

– Det er litt den samme følelsen man har, et lag som fungerer. Nå skal det sies at Rosenborg holdt på i 10 år i Champions League, så alt til sin tid. Og man konkurrer i sin tid. Men det er mange likhetstrekk, det må man si. Jeg tror Glimt kommer til å ha et godt lag i mange år fremover.

Mannen som var en del en den perioden for trønderne er ikke like skråsikker der han sitter på bussen tilbake til Amsterdam og hotellet.

– Når vi ser hvordan de reiser seg, så var det helt nydelig. Og det er heldigvis fotball, der vet vi at alt kan skje, og det er den idretten hvor det oftest kan skje at det dårligste laget vinner, sier «Mini» og fortsetter:

– Men jeg tror ikke jeg setter penger på finale.

Fredag trekkes kvartfinalene i Conference League. Der kan Glimt møte blant andre Marseille, Leicester City, Roma og PSV Eindhoven.

Fakta Øvrige resultater i Conference League: Basel – Marseille: 1-2, 2–4 sammenlagt Rennes – Leicester City: 2-1, 2–3 sammenlagt FC København – PSV Eindhoven: 0-4, 4–8 sammenlagt Gent – PAOK: 1–2, 1–3 sammenlagt Roma – Vitesse: 1–1, 2–1 sammenlagt LASK – Slavia Praha: 4–3, 5–7 sammenlagt Feyenoord – Partizan Beograd: 3–1, 8–3 sammenlagt Kvartfinalene spilles 7. og 14. april. Bodø/Glimts motstander trekkes fredag. Les mer