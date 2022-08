Haaland-skulptur satt opp på Bryne: – Kjekt at det skaper debatt

Før sommeren startet kunstneren Kjetil Barane på en treskulptur av Erling Braut Haaland. Nå er den ferdig, og står – i hvert fall foreløpig – midt i en rundkjøring på Bryne.

Onsdag kunne Barane overlevere skulpturen og like etter sto den plassert i en rundkjøring i Bryne sentrum, hjembyen til Erling Braut Haaland. Jærbladet omtalte saken først.

– Det tok 30 minutter fra ideen kom til den sto i rundkjøringen, sier Barane til VG.

Skulpturen ble overlevert til Arvid Mæland, og det var han som fikk ideen om å stille den ut i rundkjøringen, forteller Barane.

– Nå er den satt ut mot fortauet, slik at de som går kan ta bilder, og de som kjører kan stoppe på en fornuftig måte. Det ble en god plass, så får vi se hvor lenge den får stå, sier kunstneren.

Slik så det ut da Barane startet på arbeidet med skulpturen:

For det er uansett begrenset hvor lenge den vil stå der. Skulpturen, som er et bestillingsverk fra Sivertsen AS, skal etter hvert auksjoneres bort til veldedighet.

Da det i mai ble kjent at Barane jobbet med skulpturen, fortalte han til VG at det var en stor ære. Han var imidlertid ikke helt fornøyd med hvordan utkastene da så ut. Nå sier han selv at han er «veldig fornøyd».

– Jeg er veldig stolt. Nå er den slik som det er meningen at den skulle bli, sier Barane.

Skulpturen er rundt tre meter høy og veier rundt 700 kilo.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært?

– Det er bare lovord så langt, men jeg ser på nettet at det er både ris og ros. Men slik skal det jo være. Det er bare kjekt at det skaper debatt. Det viktigste for meg er at det er noe familien og Erling kan være stolt av, og en skulptur som skaper inspirasjon og viser hva som det er mulig å få til, sier Barane.

Det er ikke det første kunstverket av Haaland som nå pryder Bryne sentrum. Tidligere har både Pøbel og Anette Moi laget veggmalerier i byen:

PØBEL: Dette veggmaleriet til Pøbel sto klart i mai.

Erling Braut Haaland signerte i sommer for Manchester City, og jærbuen har fått en god start i Manchester-klubben. Forrige helg scoret han to mål da Manchester City vant 2–0 borte mot West Ham i første runde i Premier League.

Lørdag får Haaland trolig hjemmedebuten sin i Manchester Citys kamp mot Bournemouth klokken 16.00.

Publisert Publisert: 11. august 2022 09:58