Ruud gikk på smell – tapte kvartfinale

Casper Ruud (23) hadde tre matchballer, men endte likevel opp med å ryke ut av Barcelona Open i kvartfinalen.

HEKTISK PÅ JOBBEN: Casper Ruud har hatt en hektisk fredag i Barcelona med to kamper på to og tre sett.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere fredag slo Ruud finske Emil Ruusuvuori 6-2, 6-2, og bare noen timer senere måtte han ut på grusen igjen i Barcelona for å møte Pablo Carreño Busta i kvartfinalen.

Spanjolen, som har vært i to semifinaler i Grand Slam i sin karriere og også tok OL-bronse i 2020, ble en langt tøffere utfordring for nordmannen.

Det ble et tett og jevnt første sett, før nordmannen spilte seg til tre settballer. Spanjolen vant de to første, men den tredje fikset Ruud og vant 6–4 i første sett.

I det andre settet sto det 2–2 før Ruud traff oftere og oftere med sin forehand og økte til 3–2. Det så ikke ut som Carreño Busta kjente så mye til tresettskampen han var gjennom tidligere i dag for han utlignet til 3–3 i et sett hvor begge til tider hadde noen fantastiske ballvekslinger. Så slo Ruud tilbake og økte til 4–3. Spanjolen svarte umiddelbart til 4–4 før nordmannen sikret 5–4 og fikk sin matchball.

Reddet tre matchballer

Spanjolen fikk hjelp av nettet og holdt unna i første omgang. Han reddet også den andre og tredje matchballen, og plutselig fikk spanjolen gameball og utlignet til 5–5. Ruud fikk rettet opp to dobbeltfeil og økte til 6–5.

Carreño Busta kom tilbake og sikret seg tiebreak på 6–6. En ny dobbeltfeil fra Ruud gjorde at spanjolen økte og fikk to settballer. Casper Ruud reddet alle tre settballene og utlignet til 6–6. Carreño Busta fikk nok en settball på 7–6. Ruud holdt unna og da var vi like langt.

På 8–7 fikk spanjolen sin femte settball. Også den svarte Ruud på til 8–8. På 9–8 fikk Carreño Busta sin sjette settball og serve. Og da tok spanjolen hjem det andre settet.

Det tredje settet ble som de to første, men etter 2–2 gjorde Ruud flere feil og spanjolen økte til 3–2. Etter nok en dobbeltfeil gikk Carreño Busta opp til 4–2. I det avgjørende settet økte han til 5–2 foran en mer og mer misfornøyd nordmann. Ruud reduserte til 5–3 før Carreño Busta fikk sin matchball – og lyktes med sin snuoperasjon og vant 4–6,7–6 og 6–3.

– Jeg er så glad for denne seieren. Jeg var sliten etter å ha spilt tre timer tidligere i dag, men takket være mitt hjemmepublikum klarte jeg å komme tilbake, sa spanjolen etter seieren.

I semifinalen på lørdag skal spanjolen møte Diego Schwartzman. Argentineren slo Felix Auger-Aliassime 3–6, 6–2 og 6–3 i en kamp som gikk samtidig som Ruud ble slått ut etter vel tre timer på Pista Rafa Nadal.

Fakta Casper Ruuds ATP-titler: 2020: Buenos Aires

2021: Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego

2022: Buenos Aires ** Alle seirene er i ATP 250-turneringer. Les mer