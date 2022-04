Graham Hansens Barcelona tok gigantsteg mot Champions League-finalen

(Barcelona - Wolfsburg 5–1) En vakker scoring fra Caroline Graham Hansen (27) var en av flere vinneringredienser i Barcelonas ydmykelse av Wolfsburg.

ELLEVILL JUBEL: Caroline Graham Hansen nøt muligheten til å feire foran over 90 000 hjemmesupportere.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ti minutter ut i Champions League-semifinalen satte Caroline Graham Hansen fart fremover. Den norske landslagsvingen skjærte inn i 16-meteren og fintet frekt og effektivt bort den siste forsvareren. Hun løftet blikket og plasserte ballen utagbart i hjørnet. Da runget et av mange jubelbrøl denne kvelden ut over et fullsatt Camp Nou.

Barcelona trakk 91 553 tilskuere mot Real Madrid forrige måned. Det var ny publikumsrekord. Kvinnefotballen er i voldsom medvind, og enda flere hadde tatt turen til Champions League-semfinalen mot Wolfsburg. Det angrer de nok ikke de 91 648 fremmøtte på.

«Verdensrekorden» på kvinnesiden er fra den uoffisielle VM-finalen i 1971 mellom Danmark og Mexico på Azteca stadion i Mexico City. Det opereres både med 110.00 og 112.500 tilskuere i kampen Danmark vant 3-0 etter tre mål av 15 år gamle Susanne Augustesen.

Allerede før Graham Hansens tidlige scoring sto det 1–0 til Barcelona. Aitana Bonmati fant rom bak et sovende Wolfsburg-forsvar og satte sikkert inn kveldens første scoring etter tre minutter.

Det markerte starten på en fest kveld i den katalanske hovedstaden, og Barcelona hadde i realiteten punktert kampen før pause.

Jennifer Hermoso avsluttet et praktfullt Barcelona-angrep til 3–0 fra kloss hold, før landskvinnen Alexia Putellas ble trådt gjennom forsvaret av en presis pasning. Wolfsburg-keeper Almuth Schult fikk en hånd på ballen, men klarte ikke forhindre kveldens fjerde baklengsmål.

De tyske mesterne var fullstendig sjanseløse mot Blaugrana, som fortsatte å angripe nådeløst etter pause. Wolfsburg var riktignok ikke helt ufarlige, og 20 minutter før reduserte Jill Roord alene med keeper.

Det ble imidlertid ikke mer enn et trøstemål. For på tampen av kampen økte Putellas igjen til en firemålsledelse fra straffemerket. Hun er toppscorer i Champions League med ti mål på åtte kamper.

Like etter 5–1-scoringen ble Graham Hansen byttet ut. Inn kom Ingrid Syrstad Engen og fikk oppleve noen minutter med øredøvende jubel fra over 90 000 mennesker, hun også.

Returoppgjøres spilles 30. april, men Wolfsburgs finalehåp ligger allerede knust i tusen biter. I den andre semifinalen er det et helfranskt oppgjør mellom Ada Hegerbergs Lyon og hovedstadsklubben PSG.