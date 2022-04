Ukrainske Hlib (19) og russiske Nikita (19) spiller og lever sammen

Hlib Tkach er fra Ukraina og Nikita Evstratov er fra Russland. 19-åringene spiller på samme ishockeylag og bor sammen i en kjellerleilighet utenfor Stockholm.

SKJEBNETYNGET: Hlib Tkach fra Ukraina (til venstre) og Nikita Evstratov fra Russland spiller på samme ishockeylag i Nacka utenfor Stockholm.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Vi støtter hverandre, sier Hlib Tkach i et intervju med svenske Aftonbladet.

«Vi» er ukraineren Tkach og russeren Evstratov. To tenåringer som flyttet til Sverige for å spille ishockey. Det gjør de for Nackas U20-lag. Nacka er et tettsted med drøyt 30.000 innbyggere øst for Stockholm.

De var nære venner, og er det fortsatt – selv om Nikita Evstratovs hjemland i slutten av februar invaderte Hlib Tkachs hjemland. Den dagen Russland startet sin krig mot Ukraina, spilte de to kamp for Nacka. Hlib Tkach scoret ett mål og ble kåret til kampens beste spiller.

– Det er fint å ha ishockeyen. Men jeg hadde problemer med å fokusere i den kampen, sa Tkach til Aftonbladet i et intervju gjort i slutten av mars.

Ifølge Aftonbladet er stemmen hans på bristepunktet. Han er bekymret for familie og vennene hjemme i Ukraina.

Han vil helst ikke prate om familien. Han sier det er vanskelig, og at han er veldig redd. Nikita Evstratov sier at han ikke klarer å forestille seg hvordan kameraten har det. Han er fra Rostov sør i Russland, nær grensen mot Ukraina. Nikita Evstratov vil ikke uttale seg om politikk, men sier likevel at han ikke liker det som foregår.

UVISS FREMTID: Hlib Tkach (t.v.) vet ikke hva som skjer med faren, moren og søsteren i Ukraina. Nikita Evstratov vet ikke hva som venter ham når han må reise tilbake til Russland.

– Jeg synes veldig synd på det ukrainske folk, sier han til den svenske avisen.

Hlib Tkach ser ikke annerledes på sin russiske lagkamerat, venn og samboer – de deler en kjellerleilighet i Saltsjöbaden – enn det han gjorde før Russlands krigsmaskin veltet inn over Ukraina. Han forteller at han har spilt ishockey i Russland og har «god erfaring» med russere.

Nikita Evstratov er blitt rammet av sanksjonene mot Russland. Betalingskortene hans er fryst. Han får ikke kjøpt mat. Arbeidstillatelsen utløper i april, og han må ta seg tilbake til Russland – som er stengt ute fra omverdenen.

Han uttrykker fortvilelse over at han nå fratas drømmen om å spille ishockey i utlandet, slik russiske venner av ham, forteller han, fratas muligheten til å studere ved universiteter i utlandet.

– Vi er bare vanlige mennesker, akkurat som alle andre. Det er ikke vi som har startet dette. Alle må forstå det, sier Nikita Evstratov.

Han og Hlib Tkach er mye sammen utenom det som dreier seg om ishockey. De går turer, ser på TV-serier, handler mat og lager mat sammen. Klubben hjelper dem med penger og andre nødvendigheter. Russiske Nikita sier at han noen ganger «når det skjer noe» lar kameraten være i fred, og noen ganger prater han med ham.

– Andre ganger prøver vi å prate om helt andre ting, sier han.