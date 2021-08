Knutsen om Kotengs RBK-utspill: – Det har jeg ikke brydd meg om

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng la ikke skjul på at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen står på ønskelista – uten at sistnevnte bryr seg nevneverdig om det.

IKKE PÅ FLYTTEFOT: Kjetil Knutsen er kanskje på utgående kontrakt, men sier han ikke bruker mange kaloriene på RBKs angivelige ønske om å ansette ham.

– Det er en veldig god dialog med klubben og jeg har hundre prosent fokus. Ingenting annet tar bort fokuset for min del, sier Kjetil Knutsen etter 1–0-seieren over Zalgiris på VG+ torsdag kveld – som ga klubbens første gruppespill i Europa.

Åge Hareide er ferdig som Rosenborg-trener etter inneværende sesong, og trøndernes mektige styreleder har flere ganger uttalt at Knutsen står på deres liste over potensielle arvtagere.

Etter 5–0-seieren over Odd søndag kveld, sa Koteng på Fotballrunden at lista er blitt kortere – og at Knutsen fortsatt er interessant.

– Det har jeg ikke brydd meg om. Du blir litt for sentral i en prat jeg føler det ikke er riktig at jeg er en del av, for jeg har ikke snakket med noen. For meg er det viktig å være i nuet og levere hver dag i denne klubben, sier Knutsen i dette intervjuet på VG+ Sport:

Han trekker frem at familiesituasjonen er blant de avgjørende faktorene for hvor han eventuelt reiser videre.

Bergsenerens kontrakt med Bodø/Glimt går ut kommende sommer og med merittlisten på Aspmyra, har han vært koblet til flere klubber av større format.

Nå er Bodø/Glimt klare for gruppespill i Europa for aller første gang i klubbens historie. Rosenborg røk på sin side ut med 1–5 sammenlagt mot Rennes, og bommet på siste hinder i tredje kvalifisering på rad.

Likevel har trønderne gjennomført en liten overhaling av spillertroppen, med fortrinnsvis unge, norske og talentfulle spillere inn i sommer.

– Jeg tror Knutsen er nærmere Rosenborg enn noen gang. Jeg tror de er desperat etter å få Kjetil Knutsen, sier Eliteserien-ekspert Joacim Jonsson på VG+ Sport i forbindelse med torsdagens sending.

Hareide er kanskje på utgående i Rosenborg, men har ingen planer om å gi ved dørene av den grunn:

